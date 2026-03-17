把握週三好天氣！週四起連3天雨彈掃半個台灣

未來一週天氣。（氣象署提供）

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

明天週三好天氣持續，各地太陽露臉！中央氣象署預報，明天天氣與今天類似，各地晴到多雲、日夜溫差大。到了週四到週六鋒面接近，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨，下週日至週二降雨趨緩，轉為僅迎風面有雨。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天天氣與今天相似，各地晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部山區也可能有零星短暫陣雨。到了週四至週六，鋒面位於台灣北部、東北部海面，會稍微帶來一些水氣，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

賴欣國指出，下週日至週二台灣吹偏東風到東南風，因此只有迎風面東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨，其中週日基隆北海岸也可能有局部短暫陣雨。

溫度部分，賴欣國表示，明天清晨受到些微輻射冷卻影響，因此各地清晨16-18度，白天西半部普遍達28度左右，中南部內陸地區可達近30度，東半部26度左右；週四至下週日鋒面接近，各地早晚18-20度，中南部影響不大，白天都有26-28度，北部週四白天仍有26度左右，但在週五開始，受到水氣、雲量增多影響，可能會下降至22-24度左右，到了週一北部溫度回升，白天來到24-26度。

賴欣國提醒，明天清晨北部地區、明天及週四馬祖、金門有局部霧或低雲影響能見度，請注意；另外，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

一週日夜溫差預測。（氣象署提供）

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