為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    規劃今年8月起停招 私立陽明工商校產 擬全捐國立台南藝大

    2026/03/18 05:30 記者林曉雲、劉婉君／綜合報導
    創校六十四年的私立陽明工商，規劃今年八月起停止招生，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

    創校六十四年的私立陽明工商，規劃今年八月起停止招生，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

    全國首例 私立高職校產贈國立大學

    少子化衝擊私校招生，位於台南官田、創校約六十四年的私立陽明工商，規劃今年八月起停止招生，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學，雙方已於農曆年前簽署合作備忘錄，成為私立高中職校產捐贈公立大學全國首例。

    教育部國教署組長葉信村昨日說明，陽明工商目前有家具木工科、水電技術科及資料處理科，學生一百名，教職員二十人，教育部將協助學生完成學業，並確保教職員權益。

    兩校簽署備忘錄 校區續讓學生上課

    陽明工商黑熊棒球隊小有名氣，去年在黑豹旗賽事打入三十二強。陽明工商校長吳榮堂表示，學校經營正常，但受到少子化衝擊，學生數越來越少，二月初與南藝大簽署備忘錄，未來校區將繼續做為學生上課的地方，讓教育場所永續延續下去，是最好的選擇。

    南藝大校長邱上嘉表示，南藝大設校時以培養比較高階的藝術相關專業人才為主，期盼將來透過這塊新校地，培養傳統工藝、文化資產修復、音像修復等專業人才。

    葉信村說明，依「私立學校法」規定，私校遭遇重大困難無法繼續辦學，學校法人得報主管機關停辦；另學校法人解散清算後的賸餘財產，除歸屬地方政府外，也可經董事會決議並報主管機關核准，捐贈給公立學校、學校財團法人或從事教育、文化、社會福利事業的財團法人。

    少子化風暴私校招生不易，過去已有華夏科大併入台灣科技大學、中華大學規劃併入清華大學、修平科技大學規劃併入暨南國際大學等案例，但多為大專院校整併；嘉義協志工商曾擬捐給中正大學但破局，後捐給嘉義縣政府。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播