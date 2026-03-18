規劃今年8月起停招 私立陽明工商校產 擬全捐國立台南藝大

創校六十四年的私立陽明工商，規劃今年八月起停止招生，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學。（記者劉婉君攝）

全國首例 私立高職校產贈國立大學

少子化衝擊私校招生，位於台南官田、創校約六十四年的私立陽明工商，規劃今年八月起停止招生，將校產捐贈給同在官田的國立台南藝術大學，雙方已於農曆年前簽署合作備忘錄，成為私立高中職校產捐贈公立大學全國首例。

教育部國教署組長葉信村昨日說明，陽明工商目前有家具木工科、水電技術科及資料處理科，學生一百名，教職員二十人，教育部將協助學生完成學業，並確保教職員權益。

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兩校簽署備忘錄 校區續讓學生上課

陽明工商黑熊棒球隊小有名氣，去年在黑豹旗賽事打入三十二強。陽明工商校長吳榮堂表示，學校經營正常，但受到少子化衝擊，學生數越來越少，二月初與南藝大簽署備忘錄，未來校區將繼續做為學生上課的地方，讓教育場所永續延續下去，是最好的選擇。

南藝大校長邱上嘉表示，南藝大設校時以培養比較高階的藝術相關專業人才為主，期盼將來透過這塊新校地，培養傳統工藝、文化資產修復、音像修復等專業人才。

葉信村說明，依「私立學校法」規定，私校遭遇重大困難無法繼續辦學，學校法人得報主管機關停辦；另學校法人解散清算後的賸餘財產，除歸屬地方政府外，也可經董事會決議並報主管機關核准，捐贈給公立學校、學校財團法人或從事教育、文化、社會福利事業的財團法人。

少子化風暴私校招生不易，過去已有華夏科大併入台灣科技大學、中華大學規劃併入清華大學、修平科技大學規劃併入暨南國際大學等案例，但多為大專院校整併；嘉義協志工商曾擬捐給中正大學但破局，後捐給嘉義縣政府。

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