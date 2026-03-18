接收柬埔寨詐團機房指令 在台主嫌操控車手收款 重判10年半

劉姓男子負責與柬埔寨詐團機房聯繫，指揮旗下幹部及車手收贓，被依操縱犯罪組織等罪重判10年半徒刑。（資料照）

柬埔寨詐團機房與在台詐騙犯罪集團主腦劉家銘合作，劉男接受對方指令後，指揮旗下幹部王男及黃男通知車手向被害人收取或提領詐騙所得贓款，警方逮到該詐團車手後，揪出幕後的劉男等人送辦，屏東地院依操縱犯罪組織、招募他人加入犯罪組織等罪併處劉男等人十年六個月不等徒刑。

屏東警方去年逮獲提領詐騙贓款的車手，循線查獲以劉男為首的詐騙組織，劉男於二〇二三年間結識暱稱「吉祥才子」、「桃語」等位在柬埔寨的詐欺集團機房成員，進而與該詐團機房合作，由劉男及旗下犯罪集團幹部在台招募車手等詐騙成員。

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警逮車手後 揪出幕後首腦送辦 法官依操縱犯罪組織等罪處重刑

劉男接收柬埔寨詐騙機房指令後，指揮旗下幹部王男及黃男分派車手向被害人收取或提領贓款，繳交詐團上游後，再以泰達幣進行洗錢，藉此抽成〇．五％至一％不等報酬，警方偵辦後依違反組織犯罪及詐欺等罪將劉男等人送辦。

屏東地院法官審理後，認為劉男在該犯罪集團中扮演操控幹部及車手等角色，依操縱犯罪組織及共同詐欺等罪併處有期徒刑十年六個月，旗下幹部王男及黃男依招募他人加入犯罪組織罪各處三年六個月及二年六個月徒刑，全案可上訴。

警方指出，隨著《詐欺犯罪防制條例》修正，已針對高額、組織化詐欺犯罪者大幅提高刑度與罰金，將持續與院、檢緊密配合，透過「預防性羈押」與科技監控，徹底切斷詐騙鏈重要環節。

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