台中半世紀前最華麗舞廳 整棟掛「售」近兩年賣不掉

前南夜大舞廳掛「售」多年，「水河體」舞者招牌仍在屋頂。（記者黃旭磊攝）

台中中區中山路與市府路交叉口，前南夜大舞廳高掛「本棟售」，仲介透露兩年來還是沒賣掉，舞廳堪稱舊城核心路口，中城再生文化協會等文化人士不捨風華凋零，協會教授蘇睿弼建議，建商資本挹注中區，可望讓街廓有新面貌、盼屋主降價為文化界引進活水。

南夜大舞廳在1960年代曾是中台灣最豪華舞廳，中台灣「廣告界祖師爺」王水河大師，設計「水河體」南夜舞者招牌，至今高掛在「本棟，售」大型布幕上顯得突兀，「過去舞廳這一帶，透早到半暝都熱鬧」，大墩里居民不捨風華落盡，兩年來求售無門，房產業者稱，屋主價格開太高才賣不掉。

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中城再生文化協會協會教授蘇睿弼說，舞廳基地面積不大、開發不易，卻開出「建商價格」讓開發商卻步，兩年來曾有教會及文化界人士想買，價格實在太高了，舊城中區開始有資本進駐，盼降價為文化界引進活水。

舞廳對街就是知名「洪瑞珍」三明治本舖，每天都有日韓及香港旅客到訪，當地「老台中人」不捨舞廳幾成廢墟，期待外界挹注資金讓風華重現。

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