初三全台放晴！白天冷氣團減弱 新竹以南日夜溫差大

中央氣象署表示，今天白天起各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大。（資料照）

中央氣象署表示，今天（19日，初三）清晨各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東17至19度，局部近山區平地或空曠地區會更低一些；白天起各地氣溫回升，預測宜蘭及花蓮高溫約19至20度，台南以北及台東21至24度，高屏24至26度，新竹以南日夜溫差大。

氣象署今天清晨6時31分發布低溫特報稱，大陸冷氣團影響，氣溫明顯偏低，今天上午金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號，應注意保暖及日夜溫差。

請繼續往下閱讀...

降雨方面，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及西半部山區有零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，16至20度；金門晴時多雲，12至21度；馬祖晴時多雲，10至15度。

空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

明天（20日，初四）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；水氣稍增多，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週六（21日，初五）至下週一（23日）各地早晚仍涼，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，東北部地區有零星短暫陣雨。

下週二（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，下週三（25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報（°C） 北部 中部 南部 東部 15 - 22 15 - 24 19 - 25 15 - 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法