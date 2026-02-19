走春美照連發 鶯歌永吉公園炮仗花、櫻花同框爭艷

鶯歌永吉公園於過年期間吸引眾多民眾走春拍照。（記者黃政嘉攝）

位在新北市鶯歌區鶯桃路上的永吉公園，橘紅色的炮仗花、櫻花陸續綻放，色彩相間，層次豐富，如喜慶熱鬧般應景，過年期間吸引眾多民眾走春拍照，鶯歌區長曾明華表示，公園目前持續開花，將一路延續到3月，另設有親子遊戲場，邀請大家來走春、賞花、拍美照。

炮仗花以其密集纍纍、形似過年燃放鞭炮的花串而聞名，象徵著喜氣、吉祥與熱鬧，片片的橘紅花牆在永吉公園相當吸睛，還有不同品種的櫻花，像是山櫻、八重櫻、垂枝櫻等如百花爭艷般交錯綻放，許多民眾走進園內便拿起手機自拍或幫家人合照，市民周小姐表示，在臉書看到有人介紹永吉公園的花況，昨天便專程從林口地區帶小孩來公園走春拍照，在炮仗花與櫻花相襯下，拍照特別美，空氣也清新。

請繼續往下閱讀...

曾明華指出，永吉公園占地逾1.5萬平方公尺，平常有區公所清潔、修繕設施之外，花卉、樹木由永吉里長林茂哲與志工們維護管理，是新北很夯的賞花熱點之一，年節花季以色彩鮮豔、象徵吉祥喜氣的花卉為主，包含象徵熱鬧吉祥的炮仗花，花開成串、年味十足，以及民眾喜愛的櫻花，粉嫩綻放，迎接春天到來，搭配多款季節草花，往年花季從過年前一直持續到過年後，目前持續開花，充滿濃濃年味。

曾明華說，這座社區型親子公園結合花海、親子步道，另設有親子遊戲場、生態池，且捷運三鶯線將要通車，未來民眾搭捷運坐到永吉公園站，走出站口就是公園，非常便捷，邀請大家來走春、賞花、拍美照。

民眾若搭乘大眾交通工具，可於鶯歌火車站搭乘台北客運981、桃園客運265、新北市新巴士F656至永吉公園站，或在鶯歌、鳳鳴火車站騎乘YouBike前往永吉公園。

新北市鶯歌永吉公園，橘紅色的炮仗花、櫻花陸續綻放，過年期間吸引眾多民眾走春拍照。（記者黃政嘉攝）

婦人架起腳架用手機自拍，與鶯歌永吉公園的鮮豔花卉合影，片片的橘紅花牆相當吸睛，步道也有彩繪設計。（記者黃政嘉攝）

鶯歌永吉公園內的八重櫻陸續綻放，在鶯歌永吉公園與炮仗花的橘紅色彩相間，層次豐富。（記者黃政嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法