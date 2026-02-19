今水氣減少各地回溫 吳德榮：初五起高溫直逼30度

今起水氣逐漸減少，各地氣溫回升，預估初五（21日）後到開工日左右，高溫直逼30度。（資料照）

今（19日）日是大年初三，台灣東半部在清晨有零星降雨，各地區的平地最低氣溫約在12、13度之間，今起水氣逐漸減少，各地氣溫回升，預估初五（21日）後到開工日左右，高溫直逼30度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，大年初三、大年初四（20日）台灣附近水氣逐漸減少，北部多雲時晴、中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升，白天北舒適、南微熱，早晚因「輻射冷卻」氣溫仍偏低，日夜溫差大。今日各地區氣溫：北部12至24度、中部13至28度、南部13至29度、東部13至27度。

他表示，預估大年初五（21日）至下週二（24日）白天，台灣附近轉東南風，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫續升，各地白天微熱、高溫直逼30度，早晚因輻射冷卻而偏涼，日夜溫差大。同時「初四」（20日）起西半部清晨及金、馬易起霧，應注意交通安全。

下次天氣變化要等到下週二（24日）晚間，另一波東北季風南下，北部及東半部轉涼有局部雨，下週四（26日）起又有短波活動，需持續觀察。

