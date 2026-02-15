南投集集燈會今晚登場 「花馬踏影」主燈吸睛

南投集集燈會開幕活動，安排森巴舞等表演節目。（南投縣政府提供）

南投縣集集燈會今（15日）晚6點正式開幕，持續至3月3日，今年燈會運用「氣膜藝術」搭配光影，於集集火車站主燈區打造6公尺的「花馬踏影」主燈，另有可愛的石虎兄妹花燈，並於集集武昌宮設副燈區。由於上月集集火車站復駛，鎮長吳大村、縣府觀光處長陳志賢邀請民眾白天可搭支線火車到集集騎單車、嚐小吃，晚間欣賞花燈，體驗春節期間集集獨特的低碳雙鐵遊程。

吳大村指出，集集燈會是全台鄉鎮中歷史悠久的新春盛會，今年突破傳統，在人潮最旺的集集火車站前民權路，打造光影廊道主燈區，包括緊鄰集集鐵路、高聳6公尺的「花馬踏影」主燈，以及許願光廊、互動花朵感應等燈區，復刻80年代台灣日常場景的懷舊副燈區，則位於武昌宮周邊。目前，集集線鐵路已復駛到集集，邀請全國好朋友，搭乘集集彩繪火車來到百年集集火車站賞花觀燈，絕對會讓大家有全新又輕鬆自在的走春新體驗。

陳志賢也指出，縣府結合集集燈會及集集線鐵路復駛的商機，推出「集集復集集、永續新復始」遊程系列活動，歡迎遊客在新春期間，來集集逛燈會、體驗永續旅遊。

南投集集燈會15日晚間登場 ，「花馬踏影」主燈運用「氣膜藝術」搭配光影打造。 （南投縣政府提供）

南投集集燈會，設置光影廊道主燈區。（南投縣政府提供）

台鐵集集線鐵路，今年1月已復駛到集集，圖為彩繪的首班復駛列車進站情形。（資料照）

