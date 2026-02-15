賺翻？台南年貨大街估消費3000萬 網批像「賣得較貴的夜市」

新化年貨大街出現整個都是夾娃娃機的攤位，引發議論。（記者吳俊鋒攝）

台南官方主辦的新化年貨大街今晚落幕，估算6天活動的消費金額破3千萬元，買氣熱絡，不過網友卻批評現場即食性小吃的比例過高，像是賣得較貴的夜市，有的還擺出整排夾娃娃機，令人傻眼；對此，經濟發展局專委陳豪吉回應，有些攤商由店家自行招租，展售品項較難整合，未來會研議改善之道。

活動一樣在新化老街區舉行，由經發局主辦，本月10日開幕，適逢長達9天的春節連假，返鄉民眾與各地旅客齊聚，累計人次逼近25萬，創下歷年同期最高紀錄。

現場有150攤，年貨、美食與伴手禮的買氣熱絡，經發局估算累計消費金額會突破3千萬元大關，攤商反映人潮與銷售雙創新高，熱賣產品不停補貨，幾乎每天都像除夕。

經發局也安排舞台演出、街頭互動，以及人氣IP「菜奇鴨」、「夜奇鴨」兄弟同場，與民眾一起合影，營造出歡樂嘉年華的氛圍；有的闔家前往，逛得很開心，強調明年還要再來。

雖然人潮湧現，卻也被質疑年貨攤商比例太低，等於是白天版的夜市，賣的東西一般，但比較貴，有民眾直批，已經連辦15年，展售內容的問題一樣未解，且每況愈下，恐讓人失去信心，壞了市府活動的品牌。

也有網友認為，依照市府推估的消費金額來換算，平均每攤在活動期間業績可達20萬元，真的賺翻了，未來業者都要捧著現鈔，爭取進駐，招商應該沒有問題，可以讓年貨大街的展售內容更名符其實。

陳豪吉解釋，參與的攤商除了經發局委外招募之外，有的是老街店家自己出租，展售內容比較無法整體管控，未來會邀集各界協商，讓活動可以持續精進，開賣品項更符合民眾採辦年貨的需求。

