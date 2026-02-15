除夕北東部轉雨！中部以北低溫15度

明天除夕由於鋒面過後，東北季風增強，北台灣白天氣溫較今天明顯下降。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，除夕（16日）鋒面通過，桃園以北及宜蘭、花蓮地區轉為有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春半島也有零星短暫雨的機率；北部高溫約20至22度，南部地區高溫仍有26至30度。

南部白天溫暖 入夜僅16度

溫度部分，由於鋒面過後，東北季風增強，北台灣明天白天氣溫較今天明顯下降，北部高溫約20至22度，東半部及中部地區高溫約23至27度，南部地區高溫仍有26至30度，入夜後，中部以北及宜蘭地區只有15至17度，南部及花東16至19度，風吹比較涼，請多加件衣物防風保暖。

離島天氣：澎湖多雲時晴，18至23度，金門多雲，13至21度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，明天（16日）起受季風增強與降雨影響，全台氣溫轉涼，北部高溫降至19~21度，中南部則維持25~29度，需留意明顯日夜溫差；週二清晨中北部都市低溫約15~17度，空曠地區可能跌破14度。

週二、三（初一、初二）冷空氣勢力最強，北台灣感受最冷，白天高溫僅17~20度，中北部空曠地區深夜至清晨低溫探12~14度。水氣由北往南遞減，週二全台多雲偶雨，週三起縮減至桃園以北及東半部有局部陣雨，中南部則恢復多雲到晴，提醒民眾春節期間注意保暖。

紫外線指數方面，週一全台皆為中高量級。

空氣品質方面，週一鋒面通過及東北季風增強影響，環境風場轉為東北風，中部以北迎風面擴散條件稍轉好，中南部污染物稍易累積；清晨南部地區、上午金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南短時間可能達橘色提醒等級。

