獨家》守住農產品防線關鍵在這點！台灣人均消費美農產品金額全球最高

一家大量販售美國農產品的美式賣場在台灣有超過4百萬名付費會員，台灣分店業績更獨佔亞洲鰲頭，其中某中部分店甚至更是全球店王。（資料照）

我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住多項農產品防線，關鍵之一在台灣企業組採購團去年9月赴美敲定4年期採購美國「黃小玉」與牛肉1百億美元訂單，企業代表特別肯定駐美代表俞大㵢，透露俞和美官員會談強調我國是全球人均購買美農產品金額最高的國家，展現我國對美國的誠意。

台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君於10日晚間搭機赴美簽署ART。據了解，我國就美國農產品輸入部分堅守糧食安全，有望守住多項農產品防線，談判成果堪稱亞洲最佳。

據了解，本次談判關鍵除了在於台灣重要的戰略位置，我國民間業者去年赴美敲定，將由企業自主在未來4年採購美國黃豆、小麥、玉米等大宗物資，與美牛等美國農產品達1百億美元，有當時參與的民間企業代表透露，我國民間對美國農產品採購金額較往年至少成長25%，美方看到我方民間企業力挺的誠意，該企業代表更點名稱讚俞大㵢和美方官員斡旋表現極度傑出。

該企業代表有多次參加採購團的經驗，他透露，俞和美方洽談時，強調我方長期對美國農產品的支持與貢獻，更指出，我國雖人口數不多，民間企業採購團人數也未如他國陣容龐大，但國人平均消費美國農產品金額、民間企業採購團企業主的人平均採購金額都是全球最高；該企業代表也指出，這次率民間採購團的農業部部長陳駿季與次長杜文珍也表現亮眼，陳在華府時向美方說明我方政策強調台美互惠合作，杜擅長外語，和美方官員與代表互動熱絡。

另以一大量販售美國農產品的美式賣場為例，超過4百萬名國人都是該賣場付費會員，等同6個台灣人就有1個為該賣場會員，該賣場在亞洲分店中，業績獨占鰲頭的幾乎都是台灣分店，全球業績冠軍的店王就是台灣中部某分店。

