美國黃小玉若0關稅輸入 飼料業者：將可降低成本

我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方有望守住多項農產品防線，檢視美國主要輸入我國農產品品項，以大宗物資黃豆、小麥、玉米、牛肉等為主，美國輸入我國的玉米以飼料用為主，黃豆則有飼料用或榨油用，不影響國產黃豆，隨我國民間業者加大美國採購量且若可零關稅輸入，我國畜產業飼料成本有望降低。

我國民間業者去年9月組赴美採購團，和美方簽署4年期1百億美元的合作備忘錄，有不具名的飼料業者指出，我國去年採購美國玉米、黃豆量就較上一年度大幅增加，以玉米為例，我國去年進口玉米量達444萬5020噸，自美國進口的玉米量就達314萬3909噸，佔總體進口量逾7成，較上一年度的172萬704噸成長82.7%。

該業者表示，我國自美國進口的黃豆以飼料用或榨油為主，去年自國外進口274萬174噸，自美國進口的黃豆量則為178萬7937噸，較上一年度成長81%以上，美國黃豆佔總體黃豆進口量約65%，該業者指出，過去我國會從巴西等地採購黃豆、玉米，隨中美關係緊張，中國改向巴西下訂單，巴西黃豆、玉米價昂，因此業者多轉向美國下訂單。

該業者樂觀看待黃小玉可零關稅輸入，認為可望進一步降低飼料成本，並進一步降低我國畜牧飼養成本。

