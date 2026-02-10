國產溫體豬美味新鮮完勝！美豬進口關稅減半難撼動市場

國產豬肉新鮮美味並且毫無腥味，完勝進口豬肉。（資料照）

我國將與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方有望守住多項農產品防線，其中美豬輸入我國的關稅將減半，不過因國人喜愛國產無腥臊味的溫體豬肉，目前國產豬肉市占率仍近9成，美豬去年進口量僅1731噸，佔總體進口豬肉量約14%。

台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，行政院副院長鄭麗君今晚搭機赴美簽署ART，據了解，我國就美國農產品輸入部分堅守糧食安全，有望守住多項農產品防線，談判成果堪稱亞洲最佳，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆等可望維持原狀，美國雞肉輸入我國關稅也不變，美國豬肉輸入我國關稅稅率則將從目前的12%降為6%。

請繼續往下閱讀...

進口豬肉市售價格雖低，國人消費偏愛國產溫體豬肉，美味又新鮮且無腥臊味的國產豬肉，市占率有近9成，隨國人消費的支持，雖受到養豬戶高齡化與環保法規日益嚴格，由地方主掌的牧場登記，若養豬戶要換照或擴大飼養規模等則面臨換照困難等因素影響，養豬場場數減少，整體在養量則是增加。

依最新養豬頭數報告顯示，我國毛豬養豬場共5495家，較上次調查減少57場，整體在養頭數達533萬頭，較上次調查增加27.2萬頭，每場飼養規模從上次調查的934頭增加為992頭，增加幅度為10年新高，顯示產業持續往大型化、規模經濟發展。

也因國產豬肉美味無比，但因產能無法完全滿足國內所需，部分仍倚賴進口，進口豬肉則多做加工或團膳使用，依農業部統計，我國去年自國外進口豬肉11萬7690噸，前5大輸入國分別為加拿大、西班牙、丹麥、巴拉圭，其中自加拿大輸入的豬肉數量為4萬5751噸，占總體豬肉進口量近半，美國豬去年僅進口1731噸，排第7。

