獨家》我國守住糧食安全防線！與美農產品談判亞洲最佳

台美關稅談判中，我國堅守糧食安全底線，守住稻米防線。依農業部估計，我國稻米相關產業從業人員超過20萬人，佔總體農民數近半。（資料照）

政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊今晚赴美簽署正式協定，據了解，我國堅守糧食安全底線，稻米輸入可望維持原狀，敏感性作物大蒜、紅豆可望維持輸入稅率，美雞肉輸入關稅可望不變，美豬輸入關稅則擬從12%調整到6%，為亞洲最佳。

美國去年4月實施對等關稅，並要求各國開放農產品市場，我國輸美關稅稅率從一開始的32%到去年8月的20%，最新敲定輸美稅率則為15%不疊加，半導體與衍生品等232條款取得最優惠待遇。據了解，美方和我國談判時，曾一度要求我國應全面開放美國農產品零關稅輸入，我方則堅持我國需有安全存糧，對稻米品項寸步不讓，並爭取紅豆、大蒜等敏感性作物輸入維持現況。

我國大宗物資（黃豆、小麥、玉米）等進口業者去年赴美簽署4年1百億美元訂單更是關鍵，美方原欲要求美國雞肉、豬肉等都要零關稅輸入。據了解，我方談判團隊指進口的大宗物資如黃豆、玉米等都是製作飼料原料，若美國雞肉、豬肉零關稅輸入，勢必衝擊我國禽畜產業，導致飼料用量減少，美國雞肉可望輸入維持現況，美豬輸入關稅則擬減半。

我國農產品和美國談判部分為亞洲最佳，檢視日韓與美談判對等關稅內容，日本與美國的關稅協議顯示，日產品輸美關稅稅率降到15%，但須赴美投資達5500億美元規模，日本市場全面開放美國稻米等所有農產品零關稅輸入；韓國與美國達成的貿易協定則為韓國產品輸美關稅15%，但韓國需提供美國3500億美元作為由美方擁有與控股資金，農產品部分，除稻米與牛肉品項未開放零關稅輸入外，其他皆開放。

我國除爭取到15%不疊加關稅最優惠稅率，由台灣民間企業自主赴美投資規模為2500億美元，並由政府信保機制提供同等金額，關於外界關注的農產品部分，我國有望守住稻米、紅豆、大蒜、雞肉、豬肉等農產品；農業部表示，一切以政院對外說明為準。

依農業部統計，美國為我國農產品輸入最大國，我國去年自美輸入的農產品進口量達712萬923噸，較上一年度增加43.2%，進口產值44.5億美元，較上一年度增16.8%，美國市場也是我國農產品輸出最大市場，去年台灣農產品輸出到美國產值達8.3億美元。

