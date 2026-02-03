新莊未立案補習班挨罰仍授課、不當管教 議員批挑戰公權力籲斷水斷電

新北市議員陳世軒表示，新北市新莊區怡德文理語文短期補習班未立案長期違法經營，累計遭教育局開罰逾200萬元，仍繼續授課，甚至傳出疑似老師不當管教學生。（議員陳世軒提供）

新北市新莊區怡德文理語文短期補習班未立案長期違法經營，累計遭教育局開罰逾200萬元，仍繼續授課，甚至傳出疑似老師不當管教學生。市議員陳世軒批評，補習班公然挑戰公權力，呼籲教育局採取斷水斷電等強制措施，並落實退費及學生保障，避免危及孩子安全；教育局則強調，已將該處列為高風險對象，依法從嚴處置、絕不寬貸。

陳世軒指出，該補習班位於新莊裕民街，教育局去年3月稽查時當場發現正在授課，隨即勒令停業並裁罰25萬元，去年累計罰款達150萬元。今年一月再接獲民眾檢舉，指補習班仍持續營運，甚至傳出疑似教師不當管教學生情事，教育局複查後再罰50萬元並張貼停辦公告，但隔日公告疑遭撕除。

陳世軒表示，儘管教育局後續再裁罰，並要求負責人說明疑似撕除公告情事，不當管教也已立案調查，但短短11個月內累計罰鍰逾200萬元，業者仍照常營業，業者仍無視法規、公然挑戰公權力，顯示市府僅以罰款、張貼公告的作法完全失效。質疑一旦發生意外，責任誰負？屆時再談補救恐為時已晚。

陳世軒提出四項要求，包括對屢違法業者，應會同公共安全聯合稽查小組，依《行政執行法》採斷水斷電等直接強制措施；對民眾檢舉的不當管教事件，限期完成調查，如屬實應重罰業者，並將涉案教師列入全國不適任人員系統；積極協助家長退費，保障學生權益；應加強全市未立案補習班稽查。

教育局回應，該補習班未立案違法經營，已列管稽查11次，針對違法辦理補習班業務累計裁罰150萬元。該業者明知未立案仍持續授課、拒不遵令停辦，市府於1月28、29日及2月2日複查，確認仍對國小學生教學，依《補習及進修教育法》按日連續處罰75萬元並勒令停辦、公告，累計裁罰金額達225萬元，展現市府對違法行為零容忍立場。

教育局也說，該場所已列為高風險違規對象，提報公共安全聯合稽查小組跨局處列管，將會同消防、工務等單位進行聯合稽查，若再查獲違法授課，將依法從重處分，並視情節採取斷水、斷電等強制措施。同時，針對擅自移除市府公告情事，已依法移送究責，並主動通知學校協助家長轉銜合法補習班，持續加強宣導與資訊公開，確保學生受教權益與人身安全。

