02/01各報重點新聞一覽

行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，配合「聯勇操演」實彈測考。圖為義務役鑑測紅隼火箭彈射擊。（資料照）

政院：強化打擊能力 1年期義務役 今年起編成步兵營

立法院新會期將展開，行政院已提出施政報告。政院指出，為強化義務役男單兵戰鬥職能，八週入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，而今年起，將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

陽明海運環明輪船長涉走私海洛因 羈押禁見 與國際毒梟合作 運毒15公斤、黑市價逾億

位列全球前十大海運公司的陽明海運，旗下貨輪「環明輪」日前停泊高雄港，高雄關登檢在艙內起獲十五公斤一級毒品海洛因，黑市價逾億元；初步追查，運毒案是台籍尤姓船長涉與國際毒梟合作犯下，尤男已遭羈押禁見。

美航艦進逼波斯灣 伊朗在荷姆茲海峽軍演 對峙加劇 美伊衝突一觸即發

在美國總統川普威脅軍事行動並派遣「林肯號」航艦為首的打擊群逼進波斯灣之際，伊朗陸軍司令哈塔米一月卅一日警告美國與以色列勿發動攻擊，強調伊朗軍隊已「全面進入備戰狀態」，誓言若遭襲將飛彈反擊美軍基地、艦艇及以色列等盟友。

房市凍 長照基金大減150億元 民團憂影響量能與品質

台灣正式邁入超高齡社會，然而長照基金去年稅收挹注規模年減百分之十四點九，其中，基金主要財源房地合一稅，受房市急凍影響，較前年減少一五○億元。民間照護團體擔憂，長照基金財源不穩定，補助縮水，服務量卻增加，恐影響服務量能跟品質，政府要做好長照政策，財源一定要改變。

巴拿馬運河經營權遭撤 遏中進拉美 川普再下一城

巴拿馬最高法院一月廿九日裁定，香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業（下稱長和）子公司「巴拿馬港口公司」（ＰＰＣ）持有的巴拿馬運河港口業務合約違憲無效，據此撤銷ＰＰＣ對該運河港口的特許經營權，美國國務卿魯比歐一月卅日在社媒Ｘ發文說，美國對巴拿馬最高法院此一裁定感到鼓舞。

川普改戰略報告 換4月訪大陸

美國政治新聞媒體Politico報導，過去幾周，川普政府在談論印太地區防禦戰略時，對於台灣的角色突然變得低調，日前五角大廈發布的《國防戰略》（NDS）亦未提及台灣，引發美國國會對陸鷹派的憂慮。前國安官員則指出，美國總統川普預計4月訪陸，他要為「美好的北京之行」鋪路。

民眾黨立院換血 柯文哲：藍白合大戰略沒變

民眾黨落實「兩年條款」，連同立院黨團總召黃國昌在內等6席不分區立委今（1）日正式卸任，將由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥等6人遞補。隨著民眾黨立委6下6上，藍白合是否持續引發關注。民進黨政策會執行長吳思瑤昨表示，史上最難溝通的黃國昌離開立院之後，她對於跟民眾黨的重新連結有無比信心。不過，前民眾黨主席柯文哲則說，藍白合作的態勢，「在大戰略上沒有改變」。

高雄關登檢環明輪，在艙內起獲15公斤一級毒品海洛因。（高雄關提供）

美國總統川普威脅將對伊朗採取軍事行動，「林肯號」航艦為首的打擊群進逼波斯灣。（法新社資料照）

