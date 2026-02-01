政院：強化打擊能力 1年期義務役 今年起編成步兵營

行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，配合「聯勇操演」實彈測考。圖為義務役鑑測紅隼火箭彈射擊。（資料照）

立法院新會期將展開，行政院已提出施政報告。政院指出，為強化義務役男單兵戰鬥職能，八週入伍訓練已增加機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈訓項，而今年起，將一年期義務役編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，置重點於陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

精實三軍聯合戰力 強化防衛韌性

行政院指出，中共積極擴張區域勢力，對周邊國家加大軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊與認知作戰。國軍持續嚴密掌握敵情動態，精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援及全社會防衛韌性；並藉採購新式武器與提升作戰韌性等方式，強化不對稱戰力。

行政院指出，義務役男分發部隊後，依專長施予專業訓練，並結合服役單位基地流路，實施綜合戰鬥教練，以及火砲、反裝甲火箭等武器實彈射擊；另於戰術位置與民防團隊共同執行戰場經營、作戰計畫演練等課目，使其具備執行戰備任務能力。

薪資、福利提高 志願役留營提升

行政院表示，為鼓勵志願役人才長留久用，國軍適度開放入營限制條件、提升福利措施及提高人員薪資待遇等多面向努力，人力編現已有顯著之提升。一一四年留營成效為八十七．二％，較一一三年底提升五．二％，志願役現員亦較一一三年成長三千餘員。

役男徵兵方面，行政院說，一一四年役男徵兵檢查人數總計十萬七五九五人，共計徵集常備兵役軍事訓練入營五萬五八〇一人、常備兵八〇五四人、補充兵一萬一二六六人、替代役一萬三〇四〇人。

