義務役步兵營 下聯勇實彈測考

一年期義務役將編成建制「步兵營」，配合志願役為主的聯兵旅，進訓「聯勇操演」三軍聯合火力實彈測考。（軍聞社）

將配合志願役聯兵旅進訓 守備、主戰部隊「戰力整合」里程碑

行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，並首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓名為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考，象徵一年期義務役所組成的守備部隊，與志願役組成的主戰部隊跨入「戰力整合」的里程碑。

請繼續往下閱讀...

體驗實戰化「壓力測試」 強化聯合拘束打擊能力

前總統蔡英文宣布二〇二四年起義務役期恢復為一年後，迄今歷經解決兵源與個人戰技（如導入美軍戰鬥射擊）的「恢復徵集期」，二〇二五年役男開始進入守備旅編制的「部隊編成期」，而今也將進入最關鍵的「戰力驗證期」。

在八周入伍訓練已具備單兵戰鬥職能，受訓機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈等基本概念與操作原理，今年起將進一步編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，驗證陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

「配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考」即「聯勇操演」，這是國軍能同時整合空軍戰機炸射、陸航直升機攻擊、艦砲支援與地面部隊火力的最高階測考場域。而這批即將接受高強度演訓的義務役步兵營，依據國軍現行編制研判，最可能落在負責國土防衛的五個新制步兵旅身上，過去這些單位多以新兵訓練為主，現已隨義務役恢復一年期轉型為「守備部隊」。

對於義務役步兵營而言，配合聯兵旅進訓聯勇的意義在於體驗實戰化的「壓力測試」，他們將在戰車砲與重砲的轟鳴聲中，演練如何在野外建立陣地、如何操作紅隼火箭與刺針飛彈進行反裝甲與防空作戰，以及攸關聯合作戰默契的「通聯指管」，特別是高壓環境下的通訊暢通，確保在聯兵旅發起反擊的關鍵時刻，步兵能精準配合攻勢節奏，以達「步戰協同」的作戰目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法