為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    義務役步兵營 下聯勇實彈測考

    2026/02/01 05:30 記者方瑋立／台北報導
    一年期義務役將編成建制「步兵營」，配合志願役為主的聯兵旅，進訓「聯勇操演」三軍聯合火力實彈測考。（軍聞社）

    一年期義務役將編成建制「步兵營」，配合志願役為主的聯兵旅，進訓「聯勇操演」三軍聯合火力實彈測考。（軍聞社）

    將配合志願役聯兵旅進訓 守備、主戰部隊「戰力整合」里程碑

    行政院最新施政報告出爐，今年起一年期義務役將編成建制「步兵營」，並首度規劃配合志願役為主的聯兵旅，進訓名為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考，象徵一年期義務役所組成的守備部隊，與志願役組成的主戰部隊跨入「戰力整合」的里程碑。

    體驗實戰化「壓力測試」 強化聯合拘束打擊能力

    前總統蔡英文宣布二〇二四年起義務役期恢復為一年後，迄今歷經解決兵源與個人戰技（如導入美軍戰鬥射擊）的「恢復徵集期」，二〇二五年役男開始進入守備旅編制的「部隊編成期」，而今也將進入最關鍵的「戰力驗證期」。

    在八周入伍訓練已具備單兵戰鬥職能，受訓機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈等基本概念與操作原理，今年起將進一步編成步兵營，配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考，驗證陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

    「配合聯兵旅進訓三軍聯合火力實彈測考」即「聯勇操演」，這是國軍能同時整合空軍戰機炸射、陸航直升機攻擊、艦砲支援與地面部隊火力的最高階測考場域。而這批即將接受高強度演訓的義務役步兵營，依據國軍現行編制研判，最可能落在負責國土防衛的五個新制步兵旅身上，過去這些單位多以新兵訓練為主，現已隨義務役恢復一年期轉型為「守備部隊」。

    對於義務役步兵營而言，配合聯兵旅進訓聯勇的意義在於體驗實戰化的「壓力測試」，他們將在戰車砲與重砲的轟鳴聲中，演練如何在野外建立陣地、如何操作紅隼火箭與刺針飛彈進行反裝甲與防空作戰，以及攸關聯合作戰默契的「通聯指管」，特別是高壓環境下的通訊暢通，確保在聯兵旅發起反擊的關鍵時刻，步兵能精準配合攻勢節奏，以達「步戰協同」的作戰目標。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播