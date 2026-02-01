為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    示範人行道全台最友善？盧秀燕差點在國民黨市黨部前撲街

    2026/02/01 13:12 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕（中）險被絆倒，立法院副院長江啟臣（右）捏把冷汗。（資料照，記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕昨天（31日）前往國民黨台中市黨部投票，在投票選國民黨中常委前，突被黨部門口人行道鋪面絆到險向前撲倒，林姓民眾指出人行道不平、害市長「險些仆街」（跌倒在街道），也有民眾遭凹凸不平人行地磚絆倒「翻腳刀」住院，怒批「盧市長親自示範台中人行道全台第一友善」，台中市建設局承諾改善。

    由於盧秀燕曾在5年多前（2020），在高鐵站跌倒置換人工髖關節，差點撲倒用膝蓋支撐起身，重力衝擊引發民眾憂心，立法院副院長江啟臣昨天隨行投票，也替盧秀燕捏把冷汗，國民黨台中市黨部副主委張書華說，市長有被絆倒，大幸的是沒有跌倒，會委請西屯區里長申請重鋪人行道地磚。

    盧秀燕險撲倒畫面引發網友熱議，林姓民眾說，哎呦，台中市人行道怎麼那麼不平，害市長險些撲街，moike稱盧市長示範台中的人行道全台第一友善，rock說，「差點 mamaport」了，騎士nick說，每天騎車都不知道被幾百個坑洞震到習慣了，市長這真的小兒科欸。

    民眾方先生指出，上月10日才因台中高低不平人行道跌倒，直接撲街爬不起，掛急診照X光及斷層掃描，痛了一週以上。

    台中市建設局說，持續進行「人行環境盤點計畫」，逐步改善人行道欠缺阻斷，及障礙物影響通行環境，長遠目標是改善全市為人本環境空間。

    台中市長盧秀燕（中）險被國民黨台中市黨部門口人行道絆倒。（資料照，記者廖耀東攝）

