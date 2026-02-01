為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    陽明海運環明輪船長涉走私海洛因 羈押禁見 與國際毒梟合作 運毒15公斤、黑市價逾億

    2026/02/01 05:30 記者黃佳琳、王憶紅／綜合報導
    高雄關登檢環明輪，在艙內起獲15公斤一級毒品海洛因。（高雄關提供）

    高雄關登檢環明輪，在艙內起獲15公斤一級毒品海洛因。（高雄關提供）

    位列全球前十大海運公司的陽明海運，旗下貨輪「環明輪」日前停泊高雄港，高雄關登檢在艙內起獲十五公斤一級毒品海洛因，黑市價逾億元；初步追查，運毒案是台籍尤姓船長涉與國際毒梟合作犯下，尤男已遭羈押禁見。

    高雄關登檢查獲 陽明：船員發現

    陽明海運聲明表示，本案是其他船員發現送達船上特定人員收訖的物品疑有違禁品，通報船舶安全官，陽明第一時間要求船端將疑似違禁物錄影封存，主動通報海巡署與調查局，於船舶抵達高雄時配合檢調釐清事實。

    船員多為台灣籍的國輪「環明輪」，上月廿五日凌晨自越南海防港啟航，原定先停香港，再返回高雄港，但臨時變更路線跳過香港，廿九日深夜直抵高雄。海關登船查驗起獲數十塊包裝完整、純度極高的海洛因磚，以及油紙袋分裝的散裝海洛因和白色粉末。

    尤男掌船14天 傳伙食商夾藏上船

    檢調追查，尤男接掌該輪僅十四天，疑與東南亞毒梟接觸犯案。外傳毒品是由海防港當地伙食供應商夾藏在菜籃及補給物資中運上船，一度被他人察覺，最後靠私菸行賄打通關卡，放行該輪離境。

    檢調暫定全案為船長個人行為，但過去海上運毒多為老舊雜貨輪或漁船接運，發生在國際知名海運公司貨輪上極為罕見，檢調正持續追查毒品買家等其他涉案人。

    專案小組表示，本案是輪上船員察覺異狀通報公司，再由公司提供情資給海關，環明輪非犯罪工具，故未扣押讓其出港繼續作業。陽明強調，所屬船舶各出入口均有攝錄設備，可詳實記錄泊港時相關人員動態，已將相關紀錄送檢調參考。

    陽明海運「環明輪」上月29日進入高雄港時，高雄關登檢在艙內起獲15公海洛因。（中央社）

    陽明海運「環明輪」上月29日進入高雄港時，高雄關登檢在艙內起獲15公海洛因。（中央社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播