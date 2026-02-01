貨櫃輪龐大 安檢漏洞難防

陽明海運「環明輪」（圖）29日進入高雄港時，船員察覺船上幹部疑涉運毒，為求自保通報相關單位，經高雄關人員登船查檢，果然查獲大量毒品海洛因；目前檢警已帶回涉案尤姓幹部調查，檢方複訊後，30日晚間聲押尤男獲准，全案仍待深入調查。（中央社）

一年內長榮及陽明兩大知名海運公司先後發生船員、船長走私毒品事件，震驚外界，但各型船隻走私毒品、槍彈、菸酒、藏匿偷渡者等情已屢見不顯，尤其貨櫃輪十分龐大，可藏匿的空間複雜，司法單位查緝，主要靠國際互通的情資或特定人士的檢舉，況且船隻多，只能抽檢，過去更曾發生多起檢察官、調查局、海巡、海關為了績效獎金或收受賄賂而故意放行違禁品的案例，安檢漏洞難防。

長榮、陽明海運 連爆走私毒品

以這次陽明海運環明輪為例，從公司聲明可見，公司接獲船員檢舉，隨即通報調查局及海巡署，專案人員在環明輪進入高雄港之前，已在岸邊等待，因為情資明確而查獲海洛因。據了解，查緝過程，由調查局持搜索票會同海關登船，由調查局將船長移送法辦，海巡署再登船例行檢查。

去年一月長榮海運長合輪船員運毒，警方專案小組掌握蔡姓前船員的行蹤，等長合輪停靠高雄港，並登船向在職的賴姓船員（案發後已離職）拿取大麻後，專案小組對蔡男展開跟監，等他離開高雄港進入市區，再循線逮捕蔡男、賴男及另一名劉姓前船員。

查緝貨輪人員藏毒 主要靠線報

橋頭地檢署去年三月發布長榮海運船員起訴案，檢察長張春暉直指安檢出現漏洞，迫使港區各單位加強查緝。

負責邊境管制、查緝走私的高雄海關進一步說明，為防堵高雄港區不法情事發生，已與高雄港務警察總隊、移民署、海巡署及調查局等單位，鎖定高風險船舶，進行高強度聯合查緝行動。也就是從目標輪進港後，隨即登輪展開大規模系統抄查，確實搜索船內可能匿藏空間。另與各情治單位及查緝機關建立情資互通管道，共同構築邊境防護網。

