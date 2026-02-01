貨毒分離避查緝 貨輪船長疑想換手夾毒入境

關務署高雄關獲報陽明海運環明輪內有毒品，登船抄查貨輪。（高雄關提供）

一名尤姓貨輪船長夾藏海洛因上船，貨輪抵台時落網。資深緝毒幹員表示，毒梟為躲避海關與港警查驗，已發展出「貨毒分離」手法，利用補給車、貨櫃車甚至有通行證的車輛接應，讓走私的毒品在港區內完成「換手」，若無精確線報或檢舉，查緝難度如同海底撈針。該案若未在第一時間被人發覺，不排除船長會循此「換手」模式，將毒貨帶出港交給上手。

X光機樣樣查 有難度

基隆港務警察總隊緝毒隊員指出，貨輪、貨櫃輪入境查驗程序，與一般搭乘郵輪的遊客不同，不須經過X光掃描儀檢查；貨櫃輪靠港後，由海關查驗貨櫃、貨物是否夾藏違禁品，船員、船長入境則由駐守港警核對船員證是否與本人相符，若不是船員則須持有通行證才能入境。至於船員、船長入境時攜帶行李，須先填寫申報表，載明行李內物品，供港警查驗有無夾藏違禁品。

緝毒隊員分析，船長若未被船員檢舉，最可能走私手法是，船長入境時本人「淨身」通過崗哨，夾藏毒品的行李交給熟識的貨櫃司機，或找有通行證的友人進入港區接他，或找尋往來密切的補給業者，趁補給完下一航次貨輪的船上飲用水、食材等日常用品後，順道載他入境時，將藏放毒品的容器藏在補給車上走私入境。

緝毒隊員說，相對於走私農產品、香菸等物，走私毒品體積小、利潤高，藏在貨櫃車、接運車上某個角落，若無檢舉或情資，很難查獲，這次若不是船員檢舉，闖關成功機會不小，不排除涉案人犯案不只一次；然而一旦被查獲，運輸一級毒品是處以死刑或無期徒刑的重罪，刑責比走私農產品高得多。

「港口不像機場，所有行李都能經過X光機。」有執法人員無奈表示，大港每天進出人車數以萬計，若要逐車、逐物檢查，將導致港區大塞車、貿易癱瘓。在「效率與安全」權衡下，現今查察毒品、槍械等走私案，主要仍是仰賴線報，其次才是靠現場抽檢查獲。

