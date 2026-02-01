為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中31歲媽 殺2稚子獨活／與閨密聊1小時仍下手…

    2026/02/01 05:30 記者許國楨、蔡淑媛／台中報導
    救護人員趕往時，陳女情緒激動被強制送醫。（民眾提供）

    救護人員趕往時，陳女情緒激動被強制送醫。（民眾提供）

    友查覺有異 報案救不及

    住在台中市西區向上路一棟大樓的三十一歲陳姓女子，昨天凌晨與女性閨密通話長達一個多小時後，友人發覺她情緒有異，甚至透露想帶孩子「一起走」的極端念頭，趕緊報案並火速趕往陳女租處，但不敵時間差，警、消人員趕抵時，陳女的三歲與八歲兩個兒子均倒臥床上、已無呼吸心跳，送醫搶救不治。

    三歲、八歲兒 送醫不治

    警詢時陳女答非所問，精神狀況不穩定，對事件過程一概以「不知道」、「忘記了」回應，對於是否餵藥、藥物來源等問題也避而不談。警方勘查現場，未見打鬥及外力介入跡象，初步認定陳女餵食孩子不明藥物後企圖攜子輕生；警方依「成年人故意對兒童犯殺人罪」移送檢方，陳女遭收押偵辦。

    「忘記了」母避談過程

    台中地檢署檢察官昨天下午會同法醫相驗遺體，陳女的前夫與現任男友均到場，前夫面色凝重，男友則不時啜泣，檢方決定解剖進一步細驗及進行毒物化驗。

    離婚有男友 近期頻爭吵

    檢警初步了解，陳女無業，與現任男友租住在案發社區，兩名孩子分別與前夫及現任男友所生。鄰居說，偶而看到陳女接送就讀國小的長子上下課，看起來是很稱職的家庭主婦，沒想到會發生如此憾事。

    情緒激動 母被強制送醫

    據了解，近期陳女情緒低落，社群動態亦頻現負能量發文，關心她的女性友人直覺不對勁，昨天凌晨打電話給陳女聊天，聊了一個多小時想開導她。陳女抱怨她與男友因故爭吵，鬧到要分手，隨後話語中透露「不想活了」、「要帶孩子一起走」等，女性友人見勢不對，焦急地趕緊出門前往，途中打電話報案，也打給正在燒烤店上班的陳女男友，但趕抵時已來不及挽回悲劇，陳女則情緒激動，警、消使用束帶保護，將她強制送醫。

    據了解，陳女的男友近期也發現女友情緒不穩定，陳女也有相關就醫紀錄；男友稱，最近有多方安慰，想寬解其情緒，沒想到還是出事。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    婦幼保護專線：113

