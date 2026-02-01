美航艦進逼波斯灣 伊朗在荷姆茲海峽軍演 對峙加劇 美伊衝突一觸即發

美國總統川普威脅將對伊朗採取軍事行動，「林肯號」航艦為首的打擊群進逼波斯灣。（法新社資料照）

在美國總統川普威脅軍事行動並派遣「林肯號」航艦為首的打擊群逼進波斯灣之際，伊朗陸軍司令哈塔米一月卅一日警告美國與以色列勿發動攻擊，強調伊朗軍隊已「全面進入備戰狀態」，誓言若遭襲將飛彈反擊美軍基地、艦艇及以色列等盟友。

伊發布航行警告 美軍嗆：不容忍挑釁

伊朗革命衛隊卅日發布航行警告，自卅一日至二月一日在荷姆茲海峽進行兩天實彈射擊演習。美軍中央司令部卅日聲明譴責任何「不安全且不專業的行為」，強調「絕不容忍革命衛隊機艦瞄準或逼近美艦」。

最新商業衛星影像顯示，鄰近伊朗關鍵核設施納坦茲的「十字鎬山」挖掘工程持續擴大，推測正秘密建設新一代地下核設施。至於去年六月遭美軍B2轟炸機轟炸嚴重損毀的納坦茲與伊斯法罕核設施，衛星影像也發現自去年十二月起已陸續完成屋頂修復工程，使國際原子能總署無法透過衛星監控內部活動。

川普卅日在白宮表示，相信伊朗有意協商，並已設下談判期限，但未透露確切時間點。川普重申艦隊正朝伊朗進發，但也坦言「希望能達成協議。若事與願違，就等著瞧」。

阿巴斯港爆炸 伊否認海軍總司令遇刺

伊朗卅一日罕見公開最高領袖哈米尼赴德黑蘭何梅尼陵墓參加祈禱的畫面，這是他自去年底抗議爆發以來首度公開露面，意在駁斥他躲入地下碉堡避險傳聞。同日南部港口城市阿巴斯一棟八層建築發生爆炸，造成兩層樓坍塌，一死十四傷，原因尚在調查，但革命衛隊已否認海軍總司令遇刺說法。

