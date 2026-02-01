財政困難 聯合國恐8月關門

聯合國秘書長古特瑞斯警告，會員國拖欠會費，恐導致聯合國在七月資金用盡，被迫關閉總部與取消聯合國大會。（路透）

致函193國大使 稱瀕臨財政崩潰

美國總統川普上任後大肆批評聯合國效能不彰，並削減對許多旗下國際機構的資助或直接退出，讓聯合國面臨嚴重危機。聯合國秘書長古特瑞斯一月廿八日致函一九三國大使，稱聯合國正處於「迫在眉睫的財政崩潰」邊緣，包括破紀錄的未繳會費和僵化的預算規則，恐使聯合國在今年中面臨流動性危機，進而在八月關閉紐約總部，甚至取消九月舉行的聯合國大會。

秘書長哭窮 今年9月大會可能取消

古特瑞斯指出，截至去年底，聯合國拖欠會費高達十五．六八億美元（約四九五億台幣），創歷史新高，為二〇二四年底拖欠金額的兩倍以上；實際收取會費僅佔評估金額七十六．七％，流動資金儲備幾近枯竭，恐將無法履行今年卅四．五億美元（約一〇九〇億台幣）的經常性預算。

被欠會費還得退費 雙重打擊

古特瑞斯還提到，聯合國已陷入「卡夫卡式循環」，即無論成員國是否已繳納會費，任何在年底未使用的預算資金都將退還給成員國政府，「我們正遭受雙重打擊，一方面是會費拖欠，另一方面是必須退還從未收到的資金」，呼籲聯合國大會修改此一規定。

儘管古特瑞斯未點名任何國家，但美國是最大欠費國，拖欠經常性預算近廿二億美元，另欠維和專項預算十八億美元，且持續增加。委內瑞拉以三千八百萬美元居次，因連續兩年未繳會費已被剝奪聯大投票權；墨西哥則欠兩千萬美元，預計延期支付。

川普本月簽署行政命令，宣布退出世界衛生組織、聯合國教科文組織等六十六個國際機構，其中近半屬聯合國體系，理由是這些組織「損害美國主權，浪費納稅人錢財於無效或敵對議程」。他雖承認聯合國具潛力，卻指責其未能履行維護和平的使命。

資助國促提升效率 改革行動遲緩

不過，有資深外交人士向福斯新聞表示，古特瑞斯對危機負有重大責任。多年來主要資助國屢次敦促改革與提升效率，但實質行動遲緩；當改革措施最終公布時，也未針對真正可節省開支之處，反而削弱執行核心任務的部門。該人士直言，古特瑞斯恐將被視為「聯合國史上最糟糕秘書長」。

