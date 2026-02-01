基隆安樂區停車位不足 副市長邱佩琳：同理心解決人民問題

基隆市政府安樂區公民座談會昨晚（31日）登場，基隆市副市長邱佩琳期勉公務員要有同理心，為人民解決問題。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府昨天（31日）晚間於安樂區公所舉辦「安樂區公民座談會」，有不少民眾反映安樂區停車位不足、民眾室內囤積物品公安疑慮等問題；副市長邱佩琳期勉說，市府公務員若不能有同理心，站在市民角度替人民解決問題，基隆市政將不會進步，市府持續透過跨局處合作，逐案追蹤地方反映事項，確保改善措施落實到位。

座談會中，民眾關心安樂區停車空間不足，並建議活化閒置土地作為停車場；另提出新社區公車站牌設置需協調地主、民眾囤積物品衍生公共安全疑慮、安和一街123巷公車亭破損、騎樓整平進度等議題。

交通處表示，將安排會勘評估國產署土地設置停車場的可行性，四維里停車場已完成設計，預計今年發包施工；都發處說明，安樂區騎樓整平改善已納入今年計畫，並已聯繫家屬於農曆年前協助清除堆積雜物；消防局則將透過社區大會加強防火宣導；公車處表示，將朝設置站牌方向與地主協調，並協助修繕安和一街123巷公車亭，視預算逐步汰換相關設備。

針對萬瑞快速道路與大武崙分洪道建設進度，交通處指出，萬瑞快速道路外環道可行性評估已通過，後續將進入設計階段並加速與中央協調；工務處表示，大武崙分洪道屬長期計畫最後一期，目前正辦理棒球場滯洪池設置，相關污水道接管工程也將同步推動。

另有民眾反映安樂社區二期住宅停車場承租、地下停車場消防設備更新、四維里運動公園涼亭漏水及安樂高中公園接送區交通壅塞等問題，市府各單位亦分別說明後續輔導、修繕及改善方向。

基隆市政府安樂區公民座談會昨晚（31日）登場，基隆市工務處長簡翊哲針對民眾提問逐一釋疑。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府安樂區公民座談會昨晚（31日）登場，圖為基隆市安樂區里長潘德發提出建議。（圖為基隆市政府提供）

