    首頁 > 生活

    粉紅泡泡再現！彰化市洋紅風鈴木「炸裂」如棉花糖

    2026/02/01 08:38 記者湯世名／彰化報導
    彰化市南校街的洋紅風鈴木「炸裂」，粉紫色如棉花糖。（米諾斯提供）

    粉紅泡泡再現！農曆春節前夕全台洋紅風鈴木大爆發，其中彰化市南校街一棵洋紅風鈴木更曾因每年花季爆開如棉花糖而爆紅，最近洋紅風鈴木大爆發，一團團粉紫色如「粉紅泡泡」，吸引大批遊客朝聖，直誇這棵洋紅風鈴木是「全台最美」，樹上一球一球的粉紫色花球綻放著，看上去就像粉紅色棉花糖般甜美，超級吸睛。

    這棵位於彰化市南校街的洋紅風鈴木，由於就矗立在車水馬龍的路旁，連日來吸引不少路過的民眾駐足打卡拍照，直呼「太美了」，就連蜜蜂也被吸引前來採蜜；假日人潮更多，一名遊客說，這棵樹大爆發開得「太誇張」，一定要現場親眼看到才會震撼。當地居民也說，由於這棵樹太有名，不僅遊客騎車、開車來賞花，甚至還曾有遊覽車載遊客專程前來打卡拍照。

    有遊客說，看到這棵洋紅風鈴木爆開的粉紫色花海時覺得「好美、好震撼」，令人著迷；其實彰化縣除了南校街這棵花海炸裂，彰化市往來花壇鄉的省道台74甲線東外環道也有10多棵洋紅風鈴木盛開，另外，彰化家扶中心員林服務處門口也有一棵洋紅風鈴木大爆發，吸引大批民眾前來拍照打卡。由於花期不長，要賞花打卡拍照可得趁早。

    彰化市南校街洋紅風鈴木大爆發，一團團粉紫色如「粉紅泡泡」。（米諾斯提供）

