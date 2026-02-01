高雄車站動漫街「加大」！商場北站2/1試營運

高雄車站北側地下商場2/1起試營運，涵蓋動漫與餐飲。（記者王榮祥攝）

高雄車站「高雄駅一番街」農曆年前有變化。高雄捷運公司指出，全新的商場北站部分空間2/1起試營運，共有13處新店家加入一番街陣容，動漫街「加大」了。

由墨凡商場經營的「高雄駅一番街」位於高雄捷運高雄車站地下商場，以「ACG（日本的動畫 Anime、漫畫 Comics與遊戲Games三領域縮寫」為主軸，搭配輕食飲品，打造高雄最大的漫畫地下基地。

「高雄駅一番街」主要場域原在車站南側，去年隨台鐵高雄車站空間逐步開放，及高雄捷運高雄車站北側3、4出口啟用，車站北側的商業空間浮現，引起不少動漫迷與民眾期待，經過數月招商，今年農曆年前有了捷報。

高捷指出，商場北站部分空間2/1起試營運，涵蓋動漫與餐飲共有13處新店家入列，商場南站也有兩家新店登場，並預告未來還會陸續有新店家出現。

墨凡官網則說明，北站將打破地下空間的壓迫感，打造明亮通透的走逛體驗，引進陣容包括木棉花、animate POP-UP、振光玩具x壽屋、豬帽子模型、Game休閒館等國際指標品牌。

高捷補充，南站靠近1、2出入口（建國路），北站靠近3、4出口（九如路），中間可透過台鐵地下通道串接，不用爬上地面，就可在南北動漫街裡走逛，歡迎民眾體驗高捷與台鐵高雄車站下的全新空間。

高雄車站北側地下商場2/1起試營運。（記者王榮祥攝）

高雄車站南、北側地下商場，可透過地下連通道串接。（記者王榮祥攝）

高雄車站動漫街人潮。（記者王榮祥攝）

高雄駅一番街不斷擴增內容。（記者王榮祥攝）

