為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝典霖開箱700坪「衣鳯百貨」！地方政壇：幫姊姊「敗票」

    2026/02/01 12:45 記者顏宏駿／彰化報導
    謝典霖（右下）開箱自家豪宅，外界觀感不好，地方人士認為會影響謝衣鳯的選情。（資料照）

    謝典霖（右下）開箱自家豪宅，外界觀感不好，地方人士認為會影響謝衣鳯的選情。（資料照）

    立委謝衣鳯正積極爭取國民黨縣長提名，其胞弟、彰化縣議長謝典霖今天突然「開箱自家豪宅」，此舉無異於「敗票」！此舉地方政壇解讀，謝典霖既然無法選縣長，就用力幫忙「敗票」。

    一名地方政壇人士表示，謝典霖有意於縣長大位，今年一月初就要宣佈參選，不料其胞姊謝衣鳯在去年12月28日，總統賴清德到溪湖參加建醮大典後突然表態爭取國民黨提名參選下屆彰化縣長，此舉打亂謝家和謝典霖的佈局。「姊弟相爭」、「姊弟內鬥」之說甚囂塵上，後來謝典霖改口說，父親（謝新隆）已協調他的部分「擇一」，傾向維持原狀。也就是謝衣鳯尋求立委連任，謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長。

    地方政壇人士表示，謝家先拆「姊弟相爭」這顆未爆彈，讓謝衣鳯選縣長或立委，但謝典霖顯然「心有不甘」，這次用「豪宅開箱」讓選民「大開眼界」，也讓人見識謝典霖的「破壞力」。謝家在地方的經營紮實，基本盤如鐵板一塊，但家族問題未解，未來謝衣鳯問鼎縣長的路上，仍充滿考驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播