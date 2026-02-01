為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    正規戰打不了改玩陰的？WSJ：習近平整肅軍方 對台轉向「窒息戰」

    2026/02/01 13:15 編譯陳成良／綜合報導
    習近平在整肅軍方後大權獨攬。外媒揭露，他已清洗了自己3年前親手提拔的6名高階將領中的5人，導致軍方決策圈僅剩他「一人獨斷」。（歐新社檔案照）

    習近平在整肅軍方後大權獨攬。外媒揭露，他已清洗了自己3年前親手提拔的6名高階將領中的5人，導致軍方決策圈僅剩他「一人獨斷」。（歐新社檔案照）

    中共中央軍委副主席張又俠落馬的震撼彈持續延燒，外界原以為這只是又一場反腐大戲，但《華爾街日報》揭露了更深層的驚悚內幕：這場清洗的導火線，極可能是因為張又俠對習近平設定的「2027 年攻台時間表」投下了反對票。隨著這位唯一敢「講真話」的軍方大佬被捕，習近平已徹底清除了通往戰爭路上的最後一道減速坡。

    反對急統 張又俠主張備戰至2035

    據《華爾街日報》1月31日報導，儘管中共官方指控張又俠洩漏核武機密與收賄，但華府智庫詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）分析師湯廣正（K. Tristan Tang）指出，核心衝突在於「攻台時機」。習近平要求軍隊在2027年具備全面攻台能力，但被習尊稱為「大哥」、且具備實戰經驗的張又俠，基於專業軍事判斷，認為目標應設在2035年。這種「專業異議」被解讀為對習近平權威的政治挑戰，最終導致這位曾是習近平最親密盟友的將領慘遭整肅。

    前美國國防部中國科科長、現任新加坡李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）警告，習近平清洗了自己親手提拔的6名高階將領中的5位，導致軍方最高決策機構名存實亡，變成「一人委員會」。這意味著習近平身邊再無具備實戰經驗且敢於直言的將領，一旦台海出現危機，在缺乏客觀情報與專業建議的情況下，習近平做出災難性誤判的機率將大幅上升。

    賭川普不想打仗 改發動「窒息戰」

    隨著正規登陸戰的指揮鏈受創，報導分析指出，習近平正將戰略重心轉向「窒息戰（Strangulation）」，意圖透過海空封鎖、切斷能源供應與網路攻擊，在不費一槍一彈下瓦解台灣。

    更危險的是，北京研判美國總統川普對軍事介入台海意願低落。習近平計畫在未來會面中，拋出數十億美元的波音飛機訂單作為籌碼，試圖換取美方對台海問題的冷漠。然而專家示警，在張又俠等「煞車皮」消失後，習近平這種「以為能買通美國、窒息台灣」的豪賭，一旦誤判川普的反應，恐將直接引爆毀滅性的衝突。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播