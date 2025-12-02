為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    12/02 各報重點新聞一覽

    2025/12/02 06:50
    立法院交通委員會昨初審通過電信管理法等多項涉及強化防護我國海纜修正法案。（記者林欣漢翻攝）

    立法院交通委員會昨初審通過電信管理法等多項涉及強化防護我國海纜修正法案。（記者林欣漢翻攝）

    自由時報

    犯罪工具、船舶可全沒收 海纜7法 全數初審通過

    台灣周遭海纜斷裂事故頻傳，立法院交通委員會昨初審通過電信管理法等四項涉及強化防護我國海纜修正法案，加上經濟委員會十月底已審查通過的電業法等三項修法草案，「海纜七法」修正草案全數初審通過。

    詳見犯罪工具、船舶可全沒收 海纜7法 全數初審通過

    宏國總統大選 兩「親台」候選人領先

    宏都拉斯十一月三十日舉行總統大選，已開出超過五成的選票顯示，獲美國總統川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得約四十一％選票，以些微差距領先另一反對黨「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的三十九％。

    詳見宏國總統大選 兩「親台」候選人領先

    占用南投眉溪國有地 非法傾倒廢土 15嫌起訴

    南投縣埔里鎮鄰近眉溪流域的國有地，去年十一月遭劉姓與兩名林姓男子占地為王，大膽架設鐵柵門攔車收費，供傾倒營建廢棄土，進場傾倒一次收費四千元，傾倒量約一萬三〇九一立方公尺，南投檢方將劉、林等十五人以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

    詳見占用南投眉溪國有地 非法傾倒廢土 15嫌起訴

    聯合報

    後年起全面禁廚餘養豬 給1年落日轉型期

    非洲豬瘟中央災害應變中心昨天召開會議，宣布後年起永久禁用廚餘養豬，給予一年轉型落日期限；今年年底前，經聯合檢查通過並獲地方政府同意的養豬場，全國統一於明年元旦起准許使用廚餘養豬一年，此方案仍待行政院最後拍板。

    詳見後年起全面禁廚餘養豬 給1年落日轉型期

    宏都拉斯大選有望變天 熱議與我復交

    宏都拉斯十一月卅日舉行總統大選，至台灣時間一日深夜開出的五成五選票顯示，美國總統川普支持的國家黨候選人阿斯夫拉以四成得票率暫時領先，中間右派自由黨候選人納斯拉亞以近三成九八得票率緊追。兩人皆主張當選後可能恢復台宏邦交。

    詳見宏都拉斯大選有望變天 熱議與我復交

    中國時報

    未裝錨機 海鯤號仍出海測試

    台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」11月27日至28日出海測試，遭爆因錨機故障，出海竟沒有錨。國民黨立委徐巧芯12月1日怒轟，這是罔顧測試官兵的安全。海軍參謀長邱俊榮說，這次測試目的是高轉速，一般不會用到這個錨，而且測試時旁邊有戒護。但退役將領說，軍方及台船說法令人不敢領教，沒有錨就不符合航安規定，當然不能出海。

    詳見未裝錨機 海鯤號仍出海測試

    雲林台灣鯛魚排含禁藥 流向18縣市

    食安問題連環爆，高雄市衛生局隨機稽查全聯福利中心，發現來自雲林縣的冷凍鯛魚排遭動物用藥「恩氟喹啉羧酸」汙染還流向全台。雲林縣衛生局指出，全台18縣市、369家全聯門市進貨1萬5624包，已賣出1萬3793包，僅回收1831包，出貨魚塭另有同期養殖的2萬餘隻台灣鯛已移動管制。

    詳見雲林台灣鯛魚排含禁藥 流向18縣市

    宏都拉斯十一月三十日舉行總統大選，已開出選票顯示，獲美國總統川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉獲得約四十一％選票暫居領先。（路透）

    宏都拉斯十一月三十日舉行總統大選，已開出選票顯示，獲美國總統川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉獲得約四十一％選票暫居領先。（路透）

    埔里眉溪國有地遭非法傾倒營建廢棄土，現場有挖土機在作業。（南投地檢署提供）

    埔里眉溪國有地遭非法傾倒營建廢棄土，現場有挖土機在作業。（南投地檢署提供）

