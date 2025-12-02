占用南投眉溪國有地 非法傾倒廢土 15嫌起訴

埔里眉溪國有地遭非法傾倒營建廢棄土，現場有挖土機在作業。（南投地檢署提供）

架鐵柵門攔車收費 每次進場收4千

南投縣埔里鎮鄰近眉溪流域的國有地，去年十一月遭劉姓與兩名林姓男子占地為王，大膽架設鐵柵門攔車收費，供傾倒營建廢棄土，進場傾倒一次收費四千元，傾倒量約一萬三〇九一立方公尺，南投檢方將劉、林等十五人以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

去年十一月媒體報導眉溪流域國有地遭傾倒廢棄土，南投地檢署指揮警調並會同南投縣環保局等單位展開偵辦。

3主嫌收押 查扣11部載廢土曳引車

南投地檢署指出，今年二月至四月間，即針對非法圍地設棄土場的土尾人員，以及棄土車隊司機等相關人等發動數波搜索，且收押設柵門收費的劉姓及兩名林姓男子，並扣下十一部載運廢棄土的營業曳引車。

南投檢方表示，劉、林等三人，去年十一月四日到十九日，於埔里鎮眉溪流域的國有地架設鐵柵門攔車收費，並接洽位於台北市及新北市不詳工地的土頭（工地負責人），再由土頭委託曳引車司機，載運北部營建土木及建築廢棄物混合物到該處傾倒，曳引車司機則向土頭收取每立方公尺七百元的廢棄土清運費，一車約收一萬多元。

該占據國有地的非法廢土場，現場有人操作怪手，還有人專門負責看守，每進場一次收費四千元，傾倒廢棄土方面積達五七四二平方公尺，傾倒量約一萬三〇九一立方公尺，換算重量約一萬八千三百多公噸至二萬二千二百多公噸。

