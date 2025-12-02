宏國總統大選 兩「親台」候選人領先

宏都拉斯十一月三十日舉行總統大選，已開出選票顯示，獲美國總統川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉獲得約四十一％選票暫居領先。（路透）

阿斯夫拉獲川普點名支持 暫居排頭

宏都拉斯十一月三十日舉行總統大選，已開出超過五成的選票顯示，獲美國總統川普力挺的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲得約四十一％選票，以些微差距領先另一反對黨「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的三十九％。

阿斯夫拉與納斯拉亞均稱 若當選可能恢復與台灣邦交

阿斯夫拉與納斯拉亞均為主張與台灣交好的右派候選人，均表示若當選可能恢復與台灣的外交關係，在宏國執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）僅以二十％得票率落居第三的情況下，預料宏都拉斯新政府在政治立場和對台政策上將出現顯著轉變。「路透」指出，若宏國新政府恢復與台灣在二〇二三年中斷的外交關係，將標示著中國在中南美洲數十年來的最大外交挫折。

六十七歲的首都德古西加巴前市長阿斯夫拉，主打發展基礎建設的務實路線，選前獲川普點名為有意願合作的候選人，更揚言若阿斯夫拉落選，不排除削減援助。體育主播出身的七十二歲前副總統納斯拉亞，則以根除國家貪腐弊端為競選主軸。

除總統大選外，這次大選還包括國會全部一二八席議員及二九八名各級地方首長改選。「美洲國家組織」（OAS）對於宏國大選的選舉程序公正性表達擔憂，呼籲總統卡蕬楚（Xiomara Castro）採取行動，確保選舉免於威嚇、欺詐和政治干預影響。美國副國務卿藍道（Christopher Landau）也警告，華府將對任何削弱宏都拉斯民主程序完善者，祭出迅速且堅決的回應。

