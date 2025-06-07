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    手機免解鎖直接嗶進站！北捷閘門將支援Apple Pay快速模式

    台北捷運全線閘門陸續增設多元支付外掛箱體。（記者林承鴻攝）

    台北捷運全線閘門陸續增設多元支付外掛箱體。（記者林承鴻攝）

    2025/06/07 22:44

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運全線閘門陸續增設多元支付外掛箱體，預計最快今年10月後，民眾就可使用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定信用卡感應，或使用電子支付乘車碼搭車。而北捷也證實，未來iPhone使用者更可使用Apple Pay快速模式通過閘門，無須解鎖就可以感應搭捷運。

    台北捷運信用卡支付票證服務標案載明，廠商須配合共同完成增強型非接觸式輪詢（Enhanced Contactless Polling，簡稱為ECP）功能之開發、修改、測試及驗證。北捷證實，未來經各項驗測後，iPhone使用者將可使用 Apple Pay 綁定信用卡之「快速模式」功能進出站，意即無須另外認證解鎖即可通過閘門，大幅提升使用手機搭車方便性。

    至於Android使用者未來是否也有快速模式能使用？北捷表示，目前各通路無Google Pay綁定信用卡如蘋果ECP之快速模式機制，Android手機使用者若不想拿實體卡片，暫時還是只能用悠遊付APP的嗶乘車功能搭車。

    去年10月悠遊卡加入Apple Pay蘋果錢包交通卡宣告破局，令不少iPhone使用者感到相當失望。蘋果公司上月宣布將於台灣開放新的NFC交易感應功能，悠遊卡公司表示，正在進行合作模式與技術對接的可行性評估，意味悠遊卡可能進駐iOS版悠遊付APP內。

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