台北捷運進出站卡卡 閘門更新後「不會變快」

2024年台北捷運全年閘門出站運量約7.42億人次。（記者林承鴻攝）

2025/06/07 22:39

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運平均每天有超過200萬人次搭乘，上下班尖峰時間在市政府、松江南京等站，常見閘門前大排長龍，等待感應票卡進出，也常聽到警示音「請退出門擋區，再感應票卡」，民眾批評北捷閘門實在太卡。北捷表示，今年將更新所有閘門電子主單元，提升系統穩定性，但進出站感應速度並不會變快。

每天通勤都會搭文湖線、板南線跟松山新店線的江小姐表示，台北捷運進出站閘門不太順，相較之下韓國首爾地鐵進出站感應沒有延遲狀況。吳小姐則說，在日本搭地鐵進出閘門走路無須減速通過，但過北捷閘門都需要停下來感應，也常常感應失敗。

請繼續往下閱讀...

台北捷運閘門之通行標準，設計電子票證每分鐘最多通行人數為60人，然而觀察大巨蛋大型活動散場之尖峰實際營運情形，國父紀念館站單一閘門每分鐘約通行30人，僅達到設計容量之一半。 北捷解釋，實際通行人數受旅客行走速度、感應熟練度及排隊情形等因素影響，通常難以達到設計上限。

北捷今年更新全系統117個車站共1396台閘門電子主單元，北捷說明，更新目的主要為汰換老舊設備，提升系統穩定性，並導入多元支付服務。北捷表示，更新重置閘門電子主單元後，各支付方式之設計標準維持不變，整體仍以旅客通行之安全與順暢為首要考量。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，北捷閘門運作上整體來說沒有大問題，除了硬體設施，乘客使用時也會有很多狀況，有很多因素會影響車站人流進出，相信營運單位會有良好安排。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法