台北捷運增多元支付挨批不符人體工學 閘門更新進度落後

台北捷運新閘門增設多元支付外掛箱體（黃色區塊），上方為QR碼掃碼區、下方為信用卡感應區。（記者林承鴻攝）

2025/06/07 22:37

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運公司今年將更新全系統閘門，增設多元支付外掛箱體，然而信用卡感應位置和手機QR碼掃碼位置都比腰部低，被民眾批評不符人體工學。台北市議員何孟樺也指出，讀卡界面設計使旅客必然需要彎腰感應，可能增加過閘門時間。

台北捷運原定今年3月底完成全系統117個車站共1396台閘門電子主單元重置並增設多元支付外掛箱體，但實際進度大幅落後。北捷指出，本案共規劃安裝2361套多元支付外掛箱體，目前約完成1500套，約63%，未依安裝進度期程部分，已檢討提趕工計畫，全案仍可於10月如期完成。

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何孟樺建議，捷運公司除了研究技術升級，尋找更靈敏的讀卡技術外，也應進行混合支付的壓力測試，了解過閘時間是否因此增加，並研議修改閘門讀卡區配置，以免多元支付的美意，反倒造成市民使用體驗的惡化。台北捷運公司表示，已考量感應區配置避免相互干擾。

台北捷運閘門目前僅能使用悠遊卡、一卡通及icash電子票證感應，或購買單程票進站搭乘。未來民眾可直接感應信用卡實體卡片，或使用已綁定信用卡的Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等國際3大行動支付感應進站；另新增手機QR乘車碼搭車，邀商對象包含LINE Pay、街口支付、iPass MONEY、全支付、悠遊付、icash Pay、台灣Pay、台新Pay等。

台北捷運新閘門，多元支付QR碼掃碼及信用卡感應區，低於乘客腰部。（記者林承鴻攝）

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