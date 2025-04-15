2.4億苑裡全民運動館工程終於標出 預計明年底完工

苑裡全民運動館外觀模擬圖。（縣府提供）

2025/04/15 19:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府自籌2.4億餘元，規劃在苑裡鎮興建全民運動館，提供苗南地區縣民更多元、完善的運動空間與設施，此案備受地方期盼，但工程自去年9月起流標4次，經縣府修正預算書圖，今（15）日公告順利決標，預計5月開工，明年底完工。

縣府自籌2億4900多萬元在苗南地區的苑裡鎮新建全民運動館，選址於苑裡鎮中正國小對面4筆公有地，規劃新建地下一層、地上三層的場館，規劃有籃球、羽球、桌球及攀岩、健身房、韻律、飛輪、舞蹈等多功能教室。

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但受原物料上漲、缺工及苑裡鎮全民運動館建案有地下室，工程較複雜等因素影響，工程自去年9月起招標，流標4次，經縣府水利處修正檢討預算書圖，簡化部分外牆材料等工項，降低施工成本，今天公告順利決標。

水利處城鄉發展科表示，接續將與得標廠商議約及申請建築執照，預計5月開工，明年底完工。苑裡鎮代表會主席洪晃琦表示，自縣府宣布將在苑裡新建全民運動館後，地方都殷殷期盼能早日發包興建，如今工程案順利標出，讓人開心，感謝縣長鍾東錦的支持及縣府水利處團隊的努力，相信未來完工後，將能提供苗南鄉親一處優質的多元運動場域。

除了苗南地區的苑裡鎮全民運動館，縣府另補助苗栗市公所2000萬元於苗中地區興建苗栗市全民運動館，及編列2.4億元在苗北地區的竹南鎮興建全民運動館。苗栗市全民運動館預計7月竣工、竹南鎮全民運動館也可望於今年上半年前完工。

縣府選址於苑裡鎮中正國小對面四筆公有地興建全民運動館。（記者彭健禮攝）

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