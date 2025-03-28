清明連假出國潮 桃機預估上看86萬人次

桃園國際機場預估4月2日至7日疏運期間總運量上看86萬人次。圖為今年春節疏運期間出國人潮。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/03/28 17:20

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕清明連假將至，桃園國際機場預估4月2日至7日疏運期間，總運量上看86萬人次，多日旅運量逾14萬人次；預估出境高峰為4月3日約8.8萬人，入境高峰為4月6日亦約8.5萬人。

機場公司提醒旅客善用手機APP、網路、市區預辦登機、機場自助報到及自助行李託運等智慧化服務，節省排隊等候時間；另因連假期間交通繁忙，建議多搭乘機場捷運及客運巴士等公共運輸，並預留時間提早到機場，確保旅途順利。

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另外，清明連續假期國道、公路及鐵路交通繁忙，為確保旅途順利，請利用機場捷運及客運巴士等公共運輸。桃園捷運A1台北車站首班直達機場加班車05：30發車，客運巴士在清明假期3月31日至4月7日增開夜間班次，包括國光客運1819桃園機場－臺北增班2班（23：50、01：45）、1860桃園機場－臺中增班4班（23：30、00：20、01：20、01：50），請旅客預留時間提早抵達機場，確保旅程順暢。

機場公司表示，清明連假即將到來，機場公司邀集CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、航空公司、地勤業者及聯外交通等單位召開疏運整備會議。機場公司指出，根據航班運量預報系統顯示，週六（29日）起即開始出現出國人潮，疏運期間桃園機場出境尖峰時段為每日7至9時、14至15時及23至24時；入境尖峰時段為每日5時、14至17時及20時至22時間。因應人潮尖峰時段，航警局安檢線與移民署自動查驗通關系統（e-Gate）提早開線；航空公司及地勤業者依運能彈性調整人力等，紓解人潮協助旅客順利通關。

桃園國際機場預估4月2日至7日疏運期間總運量上看86萬人次。圖為今年春節疏運期間出國人潮。（資料照，記者朱沛雄攝）

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