掃墓家族同心祭祖 廖大乙：事業好的可給晚輩紅包分享福氣

清明連假也很多民眾，全家族一起去納骨堂或墓園掃墓祭祖。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/04 11:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕清明連假第二天，很多民眾家族一起掃墓祭祖，民俗專家廖大乙表示，早年有錯誤的「先掃墓先得福氣」說法，事實上家族一起掃墓，代表家族和諧同心，祖先有面子，若家族中有人事業賺錢，建議包紅包給家族晚輩成員，人多又「見紅」除煞氣，對晚輩也是鼓勵，記得金額要雙數、紅包不封口。

今天是清明節，很多民眾仍依照古禮，選在清明節當天家族成員一起掃墓祭祖，像埔里黃氏宗親今天即在今天舉行清明掃墓祭祖大典，1、200宗親一起祭祖，民俗專家廖大乙說，清明掃墓是要緬懷祖先，家族一起掃墓祭祖，表示後代子孫和諧，祖先一定感覺有面子。早年有「掃墓先掃的先得福氣」的說法，但這是無稽之談，因為祖先不會獨厚自私的子孫。

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廖大乙指出，清明連假都可去掃墓，只要家族成員配合即可，而掃墓準備的祭品，帶祖先喜歡的食品點心最好，儘量避開代表三陰的芭樂、番茄、李子，而掃完墓家族中事業有成、投資有賺錢的人，不妨包紅包給家族中的晚輩，金額不拘，只要雙數就可以，而紅包袋不封口代表「活水」，發紅包的人分享福氣給家族親人，而「一紅壓九驚」，「見紅」也除煞，對自己、對親人都很好。

民俗專家廖大乙建議，掃墓祭祖避開「三陰」的芭樂、番茄、李子，其他選祖先愛吃的食品就好。（廖大乙提供）

廖大乙建議家族掃墓祭祖，事業做得好的人可給家族晚輩紅包，見紅除煞，也把福氣分享出去，金額不拘只要雙數就好，紅包不封口。（記者陳鳳麗攝）

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