為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    掃墓家族同心祭祖 廖大乙：事業好的可給晚輩紅包分享福氣

    清明連假也很多民眾，全家族一起去納骨堂或墓園掃墓祭祖。（記者陳鳳麗攝）

    清明連假也很多民眾，全家族一起去納骨堂或墓園掃墓祭祖。（記者陳鳳麗攝）

    2025/04/04 11:37

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕清明連假第二天，很多民眾家族一起掃墓祭祖，民俗專家廖大乙表示，早年有錯誤的「先掃墓先得福氣」說法，事實上家族一起掃墓，代表家族和諧同心，祖先有面子，若家族中有人事業賺錢，建議包紅包給家族晚輩成員，人多又「見紅」除煞氣，對晚輩也是鼓勵，記得金額要雙數、紅包不封口。

    今天是清明節，很多民眾仍依照古禮，選在清明節當天家族成員一起掃墓祭祖，像埔里黃氏宗親今天即在今天舉行清明掃墓祭祖大典，1、200宗親一起祭祖，民俗專家廖大乙說，清明掃墓是要緬懷祖先，家族一起掃墓祭祖，表示後代子孫和諧，祖先一定感覺有面子。早年有「掃墓先掃的先得福氣」的說法，但這是無稽之談，因為祖先不會獨厚自私的子孫。

    廖大乙指出，清明連假都可去掃墓，只要家族成員配合即可，而掃墓準備的祭品，帶祖先喜歡的食品點心最好，儘量避開代表三陰的芭樂、番茄、李子，而掃完墓家族中事業有成、投資有賺錢的人，不妨包紅包給家族中的晚輩，金額不拘，只要雙數就可以，而紅包袋不封口代表「活水」，發紅包的人分享福氣給家族親人，而「一紅壓九驚」，「見紅」也除煞，對自己、對親人都很好。

    民俗專家廖大乙建議，掃墓祭祖避開「三陰」的芭樂、番茄、李子，其他選祖先愛吃的食品就好。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙建議，掃墓祭祖避開「三陰」的芭樂、番茄、李子，其他選祖先愛吃的食品就好。（廖大乙提供）

    廖大乙建議家族掃墓祭祖，事業做得好的人可給家族晚輩紅包，見紅除煞，也把福氣分享出去，金額不拘只要雙數就好，紅包不封口。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙建議家族掃墓祭祖，事業做得好的人可給家族晚輩紅包，見紅除煞，也把福氣分享出去，金額不拘只要雙數就好，紅包不封口。（記者陳鳳麗攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播