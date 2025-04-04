蔡英文至五指山向李登輝致敬：關鍵時刻要沉著冷靜 國家前途掌握我們手中

前總統蔡英文今日透過臉書表示，今天是清明節，前幾天她也到五指山向李登輝前總統致敬。（圖擷取自蔡英文臉書）

2025/04/04 11:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕國際變局正衝擊台灣處境，前總統蔡英文今日透過臉書表示，今天是清明節，前幾天她也到五指山向李登輝前總統致敬。她說，每一個時代的挑戰都不同，台灣走了這麼久的「民主之路」 ，相信我們的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰。「在這樣的關鍵時刻，只要我們沉著、冷靜地去應對，團結共同守護台灣，國家的前途，就能掌握在我們手中」。

蔡英文說，今天是清明節，許多國人都早起出門祭拜、緬懷故人。前幾天，除了到八里和史明歐吉桑說說話，她也到五指山向李登輝前總統致敬。

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蔡英文說，李前總統在卸任後，依然關心台灣的發展，透過出訪、寫作和演講，希望和全體國人一起「走出一條屬於台灣自己的道路」。

她認為，每一個時代的挑戰都不同，過去，李前總統帶領台灣從威權走向民主，他對民主理想的堅持、對國家主權的堅定，「都是他留給我們的重要精神」。台灣走了這麼久的「民主之路」，「我相信，我們的民主已經成熟到足以面對當前國際局勢的動盪與挑戰」。「在這樣的關鍵時刻，只要我們沉著、冷靜地去應對，團結共同守護台灣，國家的前途，就能掌握在我們手中」。

蔡英文並說，她也希望，「李前總統留給台灣的精神，能夠讓我們充滿智慧，在世界的變局中，確立未來的發展戰略，指引我們克服新一個階段的考驗」，實現「生為台灣人的幸福」，讓世世代代的台灣人都能安居樂業，也為世界帶來貢獻。

蔡英文說，她也希望，「李前總統留給台灣的精神，能夠讓我們充滿智慧，在世界的變局中，確立未來的發展戰略，指引我們克服新一個階段的考驗」。（圖擷取自蔡英文臉書）

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