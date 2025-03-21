大甲幼獅工業區外圍住戶用水不便 自來水延管將完工

甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源邀集經發局與台水等單位，會勘大甲中山路二段912與916巷的5戶住戶用水。（記者張軒哲攝）

2025/03/21 13:56

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲幼獅工業區附近的中山路二段912與916巷的5戶住戶，長期使用地下水，水質不佳，甚至還會抽不到地下水，住戶要另外購水飲用，近期向甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源陳情。吳中源去年10月邀集了經發局與台水等單位進行會勘，積極向市府爭取到工程費203萬元經費，上週進場施工，延管工程將於近日完工，改善住戶生活。

巷內邱姓住戶表示，多年來他們都靠地下水維生，但因地下水質愈來愈差，石灰質很重，有時還抽不到水，每天到加水站買水喝，生活很不方便，延管工程動工，住戶們很開心。

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台中市府經發局技正吳錦順表示，地方民眾長期使用地下水，近來水質不佳，透過市政顧問吳敏濟服務處向市政府反應，希望能夠接裝自來水，找水公司現場會勘，有自來水的需求，由市政府出資經費約203萬元，委請自來水公司埋設自來水延管，完成之後，就可以讓地方民眾有乾淨的自來水可以使用。

吳中源表示，過去十幾年吳敏濟在議員任內努力為甲安埔無自來水地區爭取經費普設自來水，從2010年到2024年12月，大安普及率已從17.89%提升到78.85%，外埔由75.54%增到92.53%，大甲則從84.72%升至92.61%。目前台中自來水普及率是96.32%，也期待市府能逐年寬列預算，讓甲安埔尚無自來水住戶很快就有乾淨的自來水使用。

大甲區中山路二段912與916巷的5戶住戶自來水延管工程施工。（記者張軒哲攝）

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