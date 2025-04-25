才說媒體人不參與政治活動 趙少康改口明上凱道為黃呂錦茹申冤

前中廣董事長趙少康。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/04/25 20:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席朱立倫號召4月26日上凱道戰獨裁，前中廣董事長趙少康一週前表示，自己是媒體人，界線很清楚，可以評論、演講，但不會實際參與政治活動。不夠，趙少康今晚在臉書改口，明天上凱道為台北市黨部主委黃呂錦茹申冤。

趙少康表示，黃呂錦茹原是台北市民政局長，對於民間社團、宗教界甚至區里長都很熟悉，所以被任命爲國民黨台北市黨部主委。黃呂家境很好，常常為國民黨出錢出力。

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趙少康說，黃呂做過民政局長，知道抄名單行不通，因為以前公投連署，民政局把連署名單做成Excel檔，送進戶政大電腦資料庫，一比對就可以剔除不符合資格的人，所以她之前就跟熟悉的朋友說，自己絕對不會笨到去抄名單。

趙少康表示，黃呂第一次被檢察官聲押，法官的裁定就是沒有證據證明她介入抄名單，所以無保請回；第二次被聲押，據說以手機中有社群訊息為由被羈押禁見。他知道黃呂的眼睛很不好，根本不看手機的社群訊息，不能因為有人發給她什麼訊息就押人，而應該要看她有沒有回應訊息。

趙少康說，檢察官把最大在野黨的首都市黨部主委押起來，在全世界都是非常嚴重的政治事件，不但是小案大辦、輕罪重辦，而且直逼國民黨中央黨部，似乎非要殲滅國民黨的組織不可。

趙少康說，黃呂在被關前夕，還心繫年輕同志，親自寫下「求神解救同仁」、「他們好無辜」。第一次開羈押庭，經過48小時的煎熬，75歲的她回去後身體就很不好了，現在居然被羈押，真的要「求神保佑她的健康」。

趙少康強調，光生氣沒用，明天上凱道，給民進黨一點顏色看看，為黃呂申冤。

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