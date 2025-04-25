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    黃子佼兒少性影像片被害人增至47人 高院4/28召開調解庭

    黃子佼再被查出持有12名少女性影像。（資料照，記者塗建榮攝）

    黃子佼再被查出持有12名少女性影像。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/04/25 20:29

    〔記者楊國文／台北報導〕藝人黃子佼向「創意私房」論壇購買兒少性影片，台北地院認定，黃子佼購買的兒少性影像片，受害人達35人，不過，台北地檢署清查黃子佼被扣的硬碟又發現，另有12名少女受害，將追加起訴併由高院審理；高院臨時新增調解庭，定下週一（28日）上午安排黃子佼、辯護律師和被害人談和解，是否調解成功將影響黃是否會入獄。

    法界分析，黃子佼案的被害人從原先的35人，又增加12人，若最後被高院認定為47人之多，很可能判刑比一審的8月徒刑更重。黃若未和大多數被害人達成和解，幾乎不可能被改判為6個月徒刑以下而可易科罰金，恐怕將面臨坐牢命運，因此後續調解庭結果，扮演決定性因素。

    黃子佼自2014年2月起成為「創意私房」的高級會員，購買、下載創意私房的兒童或少年性影像片，被北檢起訴。

    北院認定，黃購買、持有達2259部兒少性影像片，被害兒童達35人之多，最小者僅10歲、最大者也僅17歲，且黃無悔意，將他判刑8月、不得易罰金。檢方和黃不服，均上訴高院。

    高等法院上月26日首度開庭，黃子佼仍穿著歷次出庭的藍色襯衫、戴球帽、口罩到庭。黃承認部分兒少性剝削犯行，但辯稱下載時不知道有未成年人，無主觀犯意，也未侵害個資，庭後，黃子佼共2度鞠躬道歉後離去。

    庭訊時，被害人方面質疑黃子佼未真心悔悟，要求黃子佼拿出至少2千萬成立基金會賠償眾多被害人，或者做公益，但黃子佼未明確回應。下次庭訊定5月14日下午2時30分。

    不過，黃子佼涉犯兒少條例犯行恐又擴大。台北地檢署清查黃子佼的扣案硬碟又發現，另有12名少女受害，總計586部性影像，北檢日前再依無故持有未成年性影像等罪，將新增的犯罪部分追加起訴，移送高院併案審理，被害人增加至47人之多。

    高院考量黃子佼方面的提議，決定28日上午10時30分召開調解庭，傳喚黃子佼、律師團和被害人方面商談和解事宜，據悉，將視有無必要性，加開調解庭。

    法界指出，由於黃子佼涉非法持有兒童及少年性影像罪，刑度為1年以下，屬二審判決即定讞的案件。一審認定，黃持有多達2259部少女淫片，加上無悔意，將他重判8月，並不得易科罰金，若高院未來判決結果超過6月徒刑，黃將須入獄服刑。

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