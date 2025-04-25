質疑拿半年前舊案查「三協成」水表 卓冠廷：民怨將導致大罷免大成功

針對三協成案，民進黨籍市議員卓冠廷質疑市府拿半年前的舊案，在罷洪2階連署即將截止前才說要開罰。（卓冠廷提供）

2025/04/25 20:48

〔記者董冠怡／新北報導〕針對罷團指控，淡水三協成因支援罷免藍委洪孟楷被「查水表」，民進黨籍新北市議員卓冠廷質疑市府拿半年前的舊案，在罷洪2階連署即將截止前（法定期限5月12日）才說要開罰，以及為了掩蓋打壓不惜撒更大的謊，並質疑市府藉勢、藉端找麻煩，「熊熊之火的民怨終將導致大罷免，大成功」。

卓冠廷出示公文並說，市府去年9月接獲陳情後，前往三協成查核；10月去函衛生福利部食品藥物管理署釋疑並獲回函，事隔半年後才有動作，並向媒體表示店家的芝麻蛋黃大餅使用「鹹蛋黃」卻標示「鹹蛋」，涉及標示不完整，將開罰3萬元，衛生局長陳潤秋今於議會卻回覆「還沒開罰」，未說明開罰理由。

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卓冠廷認為，陳潤秋面對質詢，為了掩蓋市府政治打壓公民罷免，「公然扯謊沒有雞蛋、鴨蛋這件事」，並指公文上有提到，衛生局曾就民眾陳情指稱三協成的鹹蛋「未標註鴨或雞之鹹蛋黃」上門稽查、詢問食藥署鹹蛋未註明雞或鴨蛋是否違法？質疑市府藉勢、藉端找麻煩，「熊熊之火的民怨終將導致大罷免，大成功」。

新北市長侯友宜今天在市議會施政報告後，接受議員質詢，侯友宜回應，此案尚未開罰，不要把任何事情都政治化。

侯友宜回應依法行政，去年接獲的檢舉案，至今還沒開罰，不要把任何事情都政治化、引用網路不實謠言詆毀公務人員；陳潤秋說，去年接獲民眾檢舉，同仁稽查發現有標示問題需要釐清，因此函文食藥署，也讓店家進行意見陳述，每案所需查察時間不一，目前尚未開罰，議員出示的公文是給中央看，其中引述的鴨蛋、雞蛋等源自陳情人檢舉內容，跟店家講的是鹹蛋黃跟鹹蛋標示的差別；今年店家另被檢舉販售過期食品，開罰6萬元。

民進黨籍多名新北市議員舉牌高喊「行政要中立、市長別算計」。（記者董冠怡攝）

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