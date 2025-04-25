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    大立光涉內線交易！搜索北市、台中15處 傳喚嫌犯9人

    光學大廠大立光涉內線交易，中檢搜索15處，傳喚嫌犯9人。（資料照）

    光學大廠大立光涉內線交易，中檢搜索15處，傳喚嫌犯9人。（資料照）

    2025/04/25 20:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕光學大廠大立光（3008）今天（25日）疑似涉嫌內線交易案，被台中地檢署指揮法務部調查局台北市調查處搜索，並傳喚10人（含證人1人）偵訊中。大立光公司也於下午發布重訊指出，指該公司是配合檢調單位執行搜索調查，檢調的調查與該公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。

    台中地檢署今天晚間指出，去年9月間法務部調查局台北市調查處，報請中檢指揮偵辦上市的大立光公司員工等人，涉嫌內線交易案件， 由特殊經濟犯罪防制專組檢察官林思蘋指揮偵辦，今天指揮台北市調查處，持法院核發搜索票，搜索台中市西屯區、南屯區、台北市內湖區等15處所，通知犯罪嫌疑人9人、證人1人到案說明，相關涉案人員都到案偵訊中。

    中檢強調，本案是大立光公司於2021年間，在公開資訊觀測站發布重大訊息，卻疑有關係人於知悉重大消息明確後，至消息公開之前的禁止交易期間，違法進行股票交易，疑涉證券交易法的內線交易罪嫌。

    不過，中檢也說，相關案情尚在釐清之中，中檢將秉持勿枉勿縱態度積極偵辦，以維護證券交易的公平性，保障投資人權益，並健全證券交易市場的發展。

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