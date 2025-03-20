馬偕醫學院獲准更名馬偕醫學大學 校方：培養跨領域醫療人才

馬偕醫學院推動更名為馬偕醫學大學，近日宣布已獲教育部核定，將自今年8月新學年度起正式更名。（馬偕醫學院提供）

2025/03/20 14:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕馬偕醫學院推動更名為馬偕醫學大學，近日宣布已獲教育部核定，將自今年8月新學年度起正式更名。校長李居仁強調透過已成立多個跨領域學分學程與特色課程供學生修讀，培養更符合下個世代的跨領域醫療人才。

馬偕醫學院位於新北市三芝區，由台灣基督長老教會於2009年成立，為台灣第12所醫學院，設有醫學系、護理學系、聽力暨語言治療學系、視光學系、醫學檢驗暨再生醫學學系、生物醫學研究所、長期照護研究所、高齡福祉科技研究所等。

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李居仁在校慶時宣布更名獲核可消息，他表示，近年來學校積極發展老化與再生醫學領域，成立全國首個以再生醫學為核心的醫學檢驗暨再生醫學學系，以及北台灣唯一的視光學系，學校原本就具備大學體制，更名後更符合教職員生與社會期待。

李居仁進一步說明，學校除積極發展老化與再生醫學領域外，也建置符合業界標準的人體細胞組織優良操作暨教學示範實驗室，積極回應國家六大戰略核心產業中「精準健康」的人才需求。而根據市場調查，再生醫學與精準醫學等領域每年營收達632億元，校方致力於培育具備再生醫學專業的學生，為業界補上現階段急需的高端人才。

李居仁認為，在迎接AI時代的挑戰下，未來10年職業生態將快速變化，下個世代的人才將更加需要具備跨領域的學習力。有鑑於此，校方已成立多個跨領域學分學程與特色課程供學生修讀，伴隨近年來護理學系與聽語學系增班、視光學系與醫學檢驗與再生學系的成立，擴大跨領域課程維度，通過不同學系之間的合作創造新的學習模式，培育具備多元視野的醫療專業人才。

李居仁也說，醫學教育必須與時俱進，並密切連結社會需求。通過有系統的跨領域學習設計，結合大學社會責任（USR），讓學生在三芝社區進行實踐，看見社會需要，畢業後將成為社會發展的重要驅動力。

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