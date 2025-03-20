三鶯運動中心更名「三峽運動中心」3/25至31試營運全館免費

新北市三鶯國民運動中心5個月前閉館整修，將於3月25日起更名「三峽國民運動中心」回歸，其中設置人工智慧（AI）網球訓練室。（新北市體育局提供）

2025/03/20 14:38

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市三鶯國民運動中心5個月前閉館整修，將於3月25日起更名「三峽國民運動中心」回歸，體育局長洪玉玲表示，3月25至31日，該館重新開幕全館免費試營運，每日上午10點至晚上8點全館免費使用，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場及壁球室等設施；新運動中心設置人工智慧（AI）網球訓練室，是為亮點之一。

體育局表示，三峽運動中心經市府ROT招商、封館整修後，更新體適能運動器材、整修游泳池、羽球場設施，也進行全館電力及空調管線檢修，提供民眾安全舒適的運動空間；其中兒童體適能教室擴大建置，也引進南韓進口的「Tennispot AI網球模擬體驗」，採用職業網球巡迴賽專用地墊提供民眾使用，室內科技網球體驗不受室外天候限制，有興趣者可預約體驗課程及場地租借。

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體育局補充，三峽運動中心試營運期間，每日上午10點至晚上8點全館免費使用，場地租借系統公告於三峽國民運動中心官網及粉專，可線上預約或自3月25日上午10點起採電話及現場預約；中心也開設多樣免費運動體驗課程，拳擊有氧、皮拉提斯、Zumba、TRX及瑜珈等，將於20日中午起開放線上報名，相關訊息可關注「新經營者-新北市三峽國民運動中心」及「新北運動聚點」粉專。

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