守護宜蘭天際線 視覺景觀敏感區二階研究

宜蘭頭城烏石港蘭陽博物館附近，有棟30多層樓、高約97公尺大樓，遭民眾反映破壞蘭陽博物館景觀與附近地景。（記者王峻祺攝）

2025/03/20 14:19

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府於2017年起投入視覺景觀敏感地區研究，規範周邊建築物高度，避免突兀高樓與建築，造成景觀衝突，第一階段頭城烏石港、羅東林場已完成，其中羅東獲都市計畫委員會審議通過，縣府目前投入第二階段作業，納入龍潭湖及大湖風景區，待通盤研究後送審，守護宜蘭天際線。

宜蘭曾發生多起過度開發或設計不當，造成地景風貌衝突與爭議的建物，縣府決定規範景觀敏感區的建物高度，指定重要視覺景觀資源與敏感地區，提出保育管制要點，對於敏感地區的高度予以限制，避免平地冒出超高大樓。

請繼續往下閱讀...

其中頭城烏石港蘭陽博物館附近，有棟30多層樓、高約97公尺大樓，遭民眾反映破壞蘭陽博物館景觀與附近地景。而在羅東林場貯木池畔，也有興建汽車教練場的「廠辦」，嚴重阻礙與影響池畔風景，未來這些地方，若有新開發案，均會受到規範。

宜蘭縣府建設處表示，考量部分都市計畫欠缺視覺景觀敏感研究，未規定建築高度，因此縣府針對縣內幾處景區進行規範，未來若有開發均須符合高度、造型或顏色等管制，才能申請並核發建造。

建設處回應，烏石港及羅東林場規範已研究完成，烏石港共分中軸線的商業區及住宅區等範圍，依位置建築高度限制在90公尺、50公尺及25公尺，規定送審都委會後，經委員建議檢視修正後再提，因此還沒正式納入都市計畫施行。

建設處指出，羅東林場部分，則已通過都委會審議並納入都市計畫，臨林場最近距離建築限高16公尺、最遠37公尺；至於刻正進行中的第二階段，龍潭湖及大湖風景區，擬規定臨湖建築限高12公尺，離湖最遠限高38公尺，希望減少突兀建築的出現，規範尚未送審。

縣府表示，風景區視覺景觀是公共財，研究完成後，相關建築限高規定，都會納入當地都市計畫規定內，讓建築物可以和宜蘭風景搭配，相得益彰，未來宜蘭河周邊景觀可能也會納入第三階段的研究，和現有都市計畫相互評估。

宜蘭縣府針對龍潭湖周邊建物進行限高研究，初步研擬臨湖建築限高12公尺，離湖最遠限高38公尺。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法