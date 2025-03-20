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    冷空氣減弱致西半部空品轉差 預估下週一才會改善

    今天上午台南、高雄多處空品測站亮橘燈。圖為台南善化空品測站周圍影像。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今天上午台南、高雄多處空品測站亮橘燈。圖為台南善化空品測站周圍影像。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    2025/03/20 14:14

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕今天冷氣團逐漸減弱，南部地區污染物擴散不易，台南、高雄多處空品測站亮橘燈。環境部表示，明天環境風場轉為東風，西半部地區風速轉弱，加上白天受光化作用影響，臭氧濃度易上升，預估空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級，提醒民眾戴口罩加強防護；預計下週一（24日）擴散條件好轉，空氣品質才會改善。

    環境部監資司表示，今天白天強烈大陸冷氣團逐漸減弱，環境風場為東北風，受境外臭氧影響及下風處的南部地區因風速弱導致擴散不佳，空氣品質多為橘色提醒等級。根據空品監測資料，截至今天上午12時，全台有10處空品測站達「橘色提醒」等級，分別為台南5處、高雄3處、雲林1處、嘉義市1處。

    環境部監資司表示，綜合氣象預報、空品監測及預測資訊，明（21）日環境風場轉為東風，加上輻射冷卻影響上午及夜間水平與垂直擴散不佳，污染物易累積在地表，預測細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約35至55微克/立方公尺，另受光化作用影響，臭氧小時濃度約70至90ppb，西半部地區空氣品質為橘色提醒至紅色警示等級。要等到24日白天逐漸轉西南風，風速增強，空氣品質才會逐漸好轉至普通至橘色提醒等級。

    環境部表示，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。另也提醒民眾外出配戴口罩加強自身防護，並隨時留意空氣品質資訊。

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