今春分白天回暖！早晚持續輻射冷卻 週日前續防10度以下低溫

氣象專家指出，今日白天起因冷氣團減弱，氣溫將逐漸回升，但早晚仍持續有輻射冷卻效應，明晨部分平地仍可能下探到6度，週日前也仍有10度以下的「輻射低溫」。（資料照）

2025/03/20 08:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣的「春分」，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨各地氣溫明顯偏低，氣象署持續對12縣市發布低溫特報。氣象專家指出，今日白天起因冷氣團減弱，氣溫將逐漸回升，但早晚仍持續有輻射冷卻效應，明晨部分平地仍可能下探到6度，週日前也仍有10度以下的「輻射低溫」。此外，預估3月底還會有一波強冷氣團來襲，且強度將在強烈大陸冷氣團至大陸冷氣團等級之間。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，台中以北縣市的局部地區最低溫都在10度以下。預估今日白天起，因強烈大陸冷氣團減弱並遠離，氣溫逐漸回升；不過夜晚到翌日清晨，再受輻射冷卻效應影響，西半部地區降溫顯著，日夜溫差增大。

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「林老師氣象站」指出，根據最新美國模式模擬顯示，預計在3月底還會有一波強冷氣團接續南下影響台灣，初估在3月28日至3月31日左右，強度將在強烈大陸冷氣團至大陸冷氣團等級之間。對此「林老師氣象站」也直言「看來，今年的冷，還真是沒完沒了！」

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨各地區平地的最低氣溫約在7至12度，其中新竹關西低溫下探至5.0度，苗栗三灣也出現5.2度，新北石碇則是6.5度。

吳德榮指出，今日受「強烈大陸冷氣團」影響；各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率。白天在陽光下不覺冷，不過「輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，明晨部分平地仍有6度左右的最低氣溫。尤其連續多日、日夜氣溫皆有劇烈變化，提醒年長者及心血管疾病患者應特別注意。

吳德榮提到，明日至下週四各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。不過明日至下週日、逐日清晨部分平地仍有10度以下的「輻射低溫」，應持續注意。至於下週日至下週四，各地區白天高溫回到30度以上，下週二至四甚至會來到33度以上，為「暖熱如夏」、易起霧的天氣，但清晨氣溫偏低，日夜溫差甚至達15度之多。

吳德榮表示，大約下週四晚或週五晨，將有一波鋒面南下，預估鋒後的冷空氣雖不強，約為「大陸冷氣團」或「東北季風」等級，但天氣再度由熱轉冷，伴隨對流降雨，變化很劇烈。

前氣象局局長鄭明典今上午也發文說明，春分是太陽直射赤道的時間，過了春分，太陽直射點又回到北半球，我們感受到的太陽威力會越來越強！

「林老師氣象站」指出，預計在3月底還會有一波強冷氣團接續南下影響台灣，初估在3月28日至3月31日左右，強度將在強烈大陸冷氣團至大陸冷氣團等級之間。「林老師氣象站」也直言「看來，今年的冷，還真是沒完沒了！」（圖擷自臉書）

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